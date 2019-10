Didi Gregorius en de New York Yankees hebben in de nacht van maandag op dinsdag de volgende ronde van de play-offs in de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) bereikt.

Gregorius speelde een belangrijke rol bij de 1-5-zege op de Minnesota Twins. De 29-jarige Nederlander noteerde twee honkslagen en was verantwoordelijk voor het binnenslaan van twee van de vijf punten van de bezoekers.

Door de overwinning in Minneapolis komen de Yankees op een 3-0-voorsprong in de best-of-fiveserie en plaatst de recordkampioen (27 titels) zich voor de finale van de American League.

De tegenstander in de laatste ronde voor de World Series - de finale van de play-offs in de MLB - wordt de Houston Astros of de Tampa Bay Rays. De Rays verkleinden hun achterstand in de serie tegen de Astros in de nacht van maandag op dinsdag naar 2-1 door een 10-3-thuiszege.

Spannende series in National League

In de National League zijn beide zogenaamde Division Series zeer spannend. De Washington Nationals kwamen op 2-2 tegen de Los Angeles Dodgers door in eigen huis met 6-1 te winnen. Nederlands international Kenley Jansen kwam niet in actie bij de Dodgers.

De Atlanta Braves van Curaçaoënaar Ozzie Albies verloren met 5-4 van de St. Louis Cardinals, waardoor de stand in die best-of-fiveserie ook 2-2 is en er een beslissend duel zal volgen.