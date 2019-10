Epke Zonderland is terneergeslagen na de mislukte kwalificatie van de Nederlandse turners bij de WK in Stuttgart. De Fries wist zich maandag met het team niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar en plaatste zich door een fout niet voor de individuele rekstokfinale.

De Nederlandse ploeg, bestaande uit Zonderland, Bart Deurloo, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Michel Bletterman, eindigde met een eindscore van 240.326 als negentiende. De ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven had voor een olympisch ticket bij de beste twaalf moeten eindigen.

"Dit is kei- en keihard balen", zei Zonderland in gesprek met de NOS. "We startten goed, maar op sprong maakten we twee grote fouten en toen wisten we dat het klaar was. Dat is heel jammer. We hadden daarna met z'n allen misschien wat meer kunnen strijden, maar de teamspirit nam af."

Toen eenmaal duidelijk was dat een olympisch ticket al buiten bereik was, moest Zonderland nog in actie komen op de rekstok. De drievoudig wereldkampioen greep na zijn eerste vluchtelement - de Cassina - mis en liep zo een finaleplek én een olympisch ticket op zijn favoriete onderdeel mis.

Door zijn moeizame voorbereiding was de kans overigens al groot dat Zonderland niet in staat zou zijn om zijn wereldtitel te verdedigen in Stuttgart. De olympisch kampioen van 2012 kampte in aanloop naar de WK met ontstoken bijholtes, waardoor het de vraag was of hij überhaupt mee zou kunnen doen.

Vlnr: Michel Bletterman, Bart Deurloo, Epke Zonderland, Frank Rijken en Casimir Schmidt. (Foto: Pro Shots)

'Dit komt niet uit de lucht vallen'

Zonderland berust dan ook enigszins in het feit dat hij niet kan strijden om zijn vierde wereldtitel op de rekstok. "Je baalt altijd, maar het is anders als je een of ander dom foutje maakt. Dit komt niet helemaal uit de lucht komt vallen", benadrukte de 33-jarige Fries.

"Dit zijn fouten die je sneller maakt als je niet in vorm bent en niet in de voorbereiding hebt kunnen trainen. Dat is een schrale troost. Het blijft superjammer dat we er met het team al niet in slaagden om een ticket te pakken en dat nu ook de kans op individueel succes wegvalt."

Overigens maakt Zonderland nog altijd een goede kans om zich op de rekstok 'gewoon' voor de Spelen van volgend jaar te kwalificeren. De Nederlander gaat in de wereldbeker aan de leiding en als hij die positie vasthoudt, is deelname in Tokio zeker.

"Dat wordt nog knap lastig", benadrukte Zonderland, die nog vier World Cups te wachten staat. Eén overwinning volstaat waarschijnlijk. "Ik heb vier kansen, maar bij een van die vier moet het wel volle bak zijn. Het is nu zaak fit worden, want over zes weken moet ik er weer staan. Hopelijk kan ik in de tussentijd een basis leggen."