De Nederlandse turners zijn er maandag bij de WK in Stuttgart bij lange na niet in geslaagd om een ticket voor de Olympische Spelen te pakken bij de landenwedstrijd. Epke Zonderland kan bovendien zijn titel aan de rekstok niet verdedigen na een val.

De ploeg, bestaande uit Zonderland (rek en brug), Bart Deurloo, Frank Rijken, Casimir Schmidt (allen volledige meerkamp) en Michel Bletterman (vloer, voltige, ringen en sprong), eindigde pas als negentiende.

Om volgend jaar als team naar de Spelen in Tokio te mogen had de ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven bij de beste twaalf moeten eindigen. Met een eindscore van 240,326 kwam Nederland meer dan 6,000 punten tekort.

Nederland mocht in Stuttgart in de laatste subdivisie starten en wist dus precies wat er gevraagd werd. Met name op voltige, ringen en sprong liet de equipe punten liggen. "Dit is heel pijnlijk. Hier hebben we helemaal niets aan", reageerde een teleurgestelde Van Bokhoven.

Alleen voor Deurloo bleek er uiteindelijk reden tot juichen. Hij eindigde als 41e individueel op de meerkamp, maar als elfde op een geschoonde lijst. Hij was daarmee de beste Nederlander en pakte individueel een olympisch ticket voor de meerkamp.

Epke Zonderland ging op de rekstok onderuit. (Foto: Pro Shots)

Zonderland na val geen wereldkampioen meer

Voor Zonderland viel het toernooi tegen. Hij is na een val niet langer de wereldkampioen aan de rekstok. De Fries, die door een ontsteking aan zijn bijholtes lang een vraagteken was voor de WK, viel tijdens de Cassina en eindigde in de achterhoede.

Toch is de kans groot dat behalve Deurloo ook Zonderland alsnog naar de Spelen mag. Hij gaat riant aan de leiding in de wereldbeker op de rekstok. Winst daarin betekent een olympisch ticket.

De vrouwen wisten zich eerder wel te verzekeren van een plek in de landenwedstrijd bij de Olympische Spelen. Zij verzekerden zich met een zesde plaats ook van een finaleplek op de WK.