Vincent van der Voort is maandag al in de eerste ronde van de World Grand Prix uitgeschakeld. De Nederlander was kansloos tegen de Engelsman Nathan Aspinall.

Van der Voort verloor in de openingsronde van het toernooi in Dublin in twee sets van de nummer dertien van de wereld: 0-3 en 1-3.

Naast Van der Voort komen maandag met Jermaine Wattimena en Danny Noppert nog twee Nederlanders in actie. Wattimena treft de Engelsman Adrian Lewis, Noppert gooit tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.

Zondag bereikten Michael van Gerwen en Jeffrey de Zwaan wel de tweede ronde. Zij treffen daarin elkaar. Van Gerwen aast op zijn vijfde eindzege, nadat hij het toernooi in 2012, 2014, 2016 en 2018 al won.

Raymond van Barneveld wist zich niet te kwalificeren voor de World Grand Prix en doet voor het eerst sinds 2005 niet mee aan het toernooi.

De World Grand Prix wijkt af van andere toernooien, omdat de darters elke leg met een dubbel moeten beginnen en eindigen.