Dafne Schippers vindt het vervelend voor Sifan Hassan dat ze na haar prestaties op de WK atletiek in Doha met doping in verband wordt gebracht.

De 26-jarige Hassan won in Qatar als eerste atlete ooit zowel de 1.500 meter als 10.000 meter, maar een aantal concurrentes én media vertrouwen haar prestaties niet.

Dat komt vooral door haar samenwerking met de Amerikaanse coach Alberto Salazar, die tijdens het toernooi werd geschorst omdat hij de dopingregels heeft overtreden. Hassan nam tijdens het toernooi geen afstand van de coach.

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm veel respect heb voor Sifan", zei Schippers maandag in De Wereld Draait Door. "Het is zo'n ontzettend groot talent. Het winnen van de 1.500 én 10.000 meter is alsof je de 100 en 800 meter wint."

'Heb het zelf ook meegemaakt'

Schippers, die vanwege een liesblessure de finale van de 100 meter en de series van de 200 meter en 4x100 meter liet schieten, liet blijken te geloven in de onschuld van de geboren Ethiopische.

"Ik heb het zelf ook meegemaakt", verwees de sprintster naar de aantijgingen die zij enkele jaren te verwerken kreeg. "Het is heel vervelend als je zo'n wolk van dopingvragen op je afkrijgt. Bedenk vooral: als zij dit clean doet, hoe groot is haar talent dan?"

Schippers kreeg tijdens de WK niet de kans om met Hassan te spreken over de aantijgingen. "In dat opzicht is het moeilijk om er iets over te zeggen, maar ze blijft gewoon een uitzonderlijk talent en ik wil haar heel graag geloven."