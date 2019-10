De NBA en basketbalclub Houston Rockets liggen onder vuur in China én de Verenigde Staten na een tweet van Rockets-directeur Daryl Morey waarin hij zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong.

Morey, die al jaren gezien wordt als een van de beste technisch directeuren in de NBA, schreef vrijdag op zijn eigen Twitter-account: "Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong."

De 47-jarige Amerikaan verwijderde zijn tweet al snel, maar dat kon niet voorkomen dat de Chinese regering en Chinese basketbalfans woedend reageerden. Vervolgens probeerden de Rockets en de overkoepelende organisatie NBA de zaak te sussen met verklaringen waarin sorry werd gezegd.

"Ik wilde Rockets-fans en mijn vrienden in China niet beledigen met mijn tweet", schreef Morey maandag. "Ik uitte slechts één gedachte, gebaseerd op één interpretatie, van een gecompliceerde zaak. Ik heb sindsdien de mogelijkheid gehad om veel andere perspectieven te horen. Ik heb de steun van onze Chinese fans altijd gewaardeerd."

De NBA meldde in een verklaring dat de organisatie het "betreurenswaardig" vindt dat de tweet van Morey "veel van onze vrienden en fans in China diep heeft beledigd. We hebben veel respect voor de geschiedenis en cultuur van China en hopen dat sport en de NBA kunnen helpen om verschillende culturen bij elkaar te brengen."

Daryl Morey (links) naast Houston Rockets-eigenaar Tilman Fertitta. (Foto: Pro Shots)

Sterspelers bieden excuses aan namens Rockets

De Rockets en de NBA hebben veel financiële belangen in het basketbalgekke China. Yao Ming, de beste Chinese basketballer ooit, speelde aan het begin van deze eeuw jarenlang voor de club uit Houston, waardoor er in China nog veel fans zijn van de tweevoudig NBA-kampioen.

Na de tweet van Morey besloten twee Chinese sponsoren om te stoppen met hun samenwerking met de Rockets. De staatsomroep van het Aziatische land zal de wedstrijden van Houston bovendien niet meer uitzenden.

De Rockets zijn momenteel in Tokio, waar ze deze week in aanloop naar het nieuwe seizoen twee oefenwedstrijden zullen spelen tegen NBA-kampioen Toronto Raptors.

Sterspelers James Harden en Russell Westbrook namen maandag bij een drukbezochte persconferentie in de hoofdstad van Japan afstand van de controverse rondom hun directeur, nadat eigenaar Tilman Fertitta vrijdag al had gezegd dat Morey niet voor de Rockets sprak.

"We bieden onze excuses aan. We houden van China", zei Harden. "Russell en ik gaan één of twee keer per jaar naar China en vinden het geweldig om daar te basketballen. De mensen steunen ons daar altijd."

'Mensenrechten zijn niet te koop'

Er is al maanden onrust in Hongkong, met de grootste protestacties sinds de Britse overdracht van het gebied aan China in 1997. Er werd met China een 'één land, twee systemen'-principe afgesproken, maar veel demonstranten zijn boos omdat de regering in Peking steeds meer invloed op Hongkong krijgt.

Verschillende vooraanstaande Amerikaanse politici vinden dat de NBA met zijn verklaring te veel buigt voor China. "Het is beschamend dat de NBA zijn excuses heeft aangeboden", twitterde de Democratische presidentskandidaat Beto O'Rourke uit Texas. "De NBA zou alleen zijn excuses moeten aanbieden voor het feit dat ze geld verdienen belangrijker vinden dan mensenrechten."

De Republikeinse senator Ted Cruz, die ook uit Texas komt en zichzelf Rockets-fan noemt, schreef dat "mensenrechten niet te koop zijn en dat de NBA niet zou moeten helpen bij de Chinese censuur".

De Los Angeles Lakers - met vedette LeBron James - en de Brooklyn Nets spelen later deze week oefenduels in de Chinese steden Sjanghai en Shenzen.