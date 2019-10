Voor Epke Zonderland en de Nederlandse turners draait het maandagavond in de kwalificaties van de WK in Stuttgart vooral om het veiligstellen van een olympisch ticket als team. De 33-jarige Zonderland wil door zijn slechte voorbereiding op het toernooi niet denken aan titelprolongatie op rek.

"Ik ben fit genoeg om wat goede dingen te doen voor het team", zegt Zonderland op de site van de internationale turnbond FIG. "Maar ik heb een wonder nodig om mijn titel te prolongeren, want ik ben momenteel niet fit genoeg."

De Fries was door een ontsteking aan zijn bijholtes lang een vraagteken voor de WK. Hij heeft vaker last gehad van zijn bijholtes en werd er in 2015 aan geopereerd. In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar hij door een val geen medaille pakte, keerde de kwaal terug.

Begin september kreeg Zonderland opnieuw klachten, maar hij doorstond twee weken geleden bij een interland in Heerenveen een laatste test voor de WK.

"Ik was maar net goed genoeg om me in het team te turnen", aldus Zonderland. "De bijholtes zijn mijn zwakke plek. Het kostte veel energie. Het grootste probleem was dat ik niet meer genoeg energie overhad om te trainen."

Epke Zonderland werd in april voor de derde keer Europees kampioen aan de rekstok. (Foto: Pro Shots)

'Zou leuk zijn om finale op rek te halen'

Zonderland hoort al meer dan tien jaar bij de wereldtop aan de rekstok, het toestel waarop hij in 2012 olympisch kampioen werd, in 2013, 2014 en 2018 goud pakte bij de WK en in 2013, 2014 en eerder dit jaar de Europese titel veroverde.

Door zijn gemankeerde trainingsprogramma in aanloop naar de WK heeft de turner uit Lemmer zijn verwachtingen voor het toernooi in Stuttgart bijgesteld.

"Het zou leuk zijn als ik de finale op rek zou kunnen halen, want die wedstrijd is op zondag en dan is de eerste verjaardag van mijn zoon Bert. Hij zal dan ook in Stuttgart zijn."

Voor een plek in de toestelfinale moet Zonderland maandag in de kwalificatie op rek bij de top acht eindigen op de geschoonde lijst (maximaal twee turners per land). Het hoofddoel is om met het Nederlandse team de top twaalf te halen, want dat is nodig voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Nederlandse mannen zitten in de achtste en laatste subdivisie en beginnen maandag om 19.30 uur aan hun kwalificatie. Het team bestaat naast Zonderland (rek en brug) uit Bart Deurloo, Frank Rijken, Casimir Schmidt (allen volledige meerkamp) en Michel Bletterman (vloer, voltige, ringen en sprong).