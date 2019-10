Kara Goucher, een belangrijke klokkenluider in de zaak rondom de geschorste atletiekcoach Alberto Salazar, vindt dat het door hem geleide Nike Oregon Project per direct stopgezet moet worden. De Amerikaanse vindt ook dat atleten zoals Sifan Hassan het niet kunnen maken om aan het project verbonden te blijven.

Goucher trainde tussen 2004 en 2011 onder Salazar. In 2013 besloot ze als klokkenluider belastende informatie over de geboren Cubaan aan het Amerikaanse antidopingbureau door te geven, wat er mede toe heeft geleid dat hij vorige week voor vier jaar werd geschorst door de Amerikaanse antidopingautoriteit USADA.

Volgens Goucher moedigde de nu 61-jarige Salazar haar aan om schildkliermedicijnen te nemen om gewicht te verliezen na haar zwangerschap. Het onderzoek naar de coach van onder anderen Hassan duurde vier jaar en Goucher trad twee keer op als getuige bij hoorzittingen.

"Als ik Nike was, zou ik naar nieuwe coaches gaan kijken en stoppen met het Oregon Project. Het is duidelijk dat de principes van het project niet overeenkwamen met het principe van een schone sport en daarom moet het stopgezet worden", aldus de Amerikaanse tegen de BBC.

"Ik vind het heel vervelend voor de atletes die op dit moment verbonden zijn aan het Nike Oregon Project, want ik weet zeker dat veel van hen onschuldig zijn. Maar het is niet mijn beslissing geweest."

Alberto Salazar. (Foto: Getty Images)

'De atleten moeten het juiste doen'

Volgens het USADA zou Salazar "onaanvaardbare gezondheidsrisico's" hebben genomen met zijn atleten en meerdere dopingregels hebben overtreden. De hoofdpersoon zelf ontkent, maar Goucher vindt dat de atleten van het trainingskamp in de Verenigde Staten hun conclusies moeten trekken.

"Ze moeten het juiste doen", benadrukte de klokkenluider, die twee keer meedeed aan de Olympische Spelen. "Atleten die daar blijven, geven een slechte boodschap af. Het project moet worden afgesloten en de atleten moeten een nieuwe kans krijgen onder een nieuwe coach."

Ondertussen blijft Nike achter het project en de omstreden Salazar staan. Volgens de kledingfabrikant betekent de schorsing van de coach niet dat er wanpraktijken zijn bij het trainingscentrum in de VS, waar Hassan sinds eind 2016 aan verbonden is.

"Alberto deed er alles aan om de regels van het wereldantidopingbureau na te leven", aldus Nike in een verklaring. "We steunen Alberto in zijn besluit om in beroep te gaan tegen de schorsing en hopen dat hij de kans krijgt om zijn gelijk te bewijzen. Nike staat het gebruik van verboden middelen op geen enkele manier toe."