De Atletiekunie kijkt met een overwegend goed gevoel terug op de prestaties van de Nederlandse atleten bij de WK in Doha. Het toernooi zorgt voor vertrouwen bij de bond richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, al is de ambitie van drie medailles niet verwezenlijkt.

"We hebben vooraf duidelijk een ambitie uitgesproken en geen doelstelling", vertelt Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie. "Dat is minder concreet en er zijn omstandigheden waardoor we de drie medailles niet gehaald hebben."

Na vier WK-plakken twee jaar geleden in Londen - goud en brons voor Dafne Schippers op de 200 en 100 meter en brons voor Anouk Vetter (meerkamp) en Sifan Hassan (5.000 meter) - bleef de teller in de Qatarese hoofdstad steken op twee: goud voor Hassan op de 10.000 meter en de 1.500 meter. Met de "omstandigheden" waardoor een derde plak uitbleef, doelt Roskam vooral op de liesblessure van Schippers.

"Normaal gesproken had Dafne het podium gehaald op de 200 meter. En haar blessure had ook invloed op de 4x100 meter estafette, waar we met Dafne wellicht verder waren gekomen."

Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie. (Foto: Pro Shots)

'Sifan was fabuleus'

De in totaal dertig Nederlandse atleten zorgden voor tien topachtklasseringen in Doha en daarmee is Roskam tevreden. "Bij de staf overheerst het beeld van een positief WK, al was er zoals altijd een aantal atleten dat zijn doelstelling niet haalde", aldus Roskam, die uiteraard Hassan noemt als de "grote uitschieter".

"Sifan was fabuleus. Verder heeft Susan Krumins (zevende op de 10.000 meter, red.) boven verwachting gepresteerd, hadden we liefst drie meerkampers in de top acht en haalden de estafettevrouwen op de 4x400 meter voor het eerst de finale. Daar zijn we heel blij mee en dat zorgt ervoor dat we vol vertrouwen doorgaan richting Tokio."

Met de twee gouden plakken eindigde Nederland als negende in het medailleklassement van de WK, dat wordt aangevoerd door de Verenigde Staten (veertien keer goud, elf keer zilver en vier keer brons). De volgende WK atletiek is over twee jaar in Eugene in de Amerikaanse staat Oregon.