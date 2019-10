Arno Kamminga heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest het Nederlands record op de 200 meter schoolslag aangescherpt. Het is de derde dag op rij dat de Zuid-Hollander erin slaagde een nationale toptijd te verbeteren.

De 23-jarige Kamminga tikte zondag in de finale van de 200 meter schoolslag aan in 2.07,96 en dat was ruimschoots genoeg om het Nederlands record aan te scherpen. Hij klokte afgelopen zomer bij de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju een tijd van 2.08,48, waarmee hij al een olympisch ticket verdiende.

Kamminga kan tevreden terugkijken op de World Cup in Boedapest, want hij scherpte in Hongarije ook al de Nederlandse records op de 100 meter en de 50 meter schoolslag aan. De nationale toptijd op dat laatste nummer stond op naam van Ties Elzerman.

De tijd van Kamminga op de 200 meter schoolslag was meer dan genoeg om het goud te pakken. De schoolslagspecialist bleef de Chinees Ruizuan Zhang (tweede in 2.10,23) en de Japanner Ippei Watanabe (derde in 2.11,47) secondes voor.

Ranomi Kromowidjojo eindigde als derde op de 100 meter vrije slag. De Groningse tikte aan in 53,81 en moest de Australische Cate Campbell (goud in 53,00) en de Zweedse Michelle Coleman (53,45) voor zich dulden. Kira Toussaint (zesde in 55,57) en Kim Busch (achtste en laatste in 56,86) kwamen niet in de buurt van het podium.

Op de 4x100 meter wisselslag (gemengd) slaagde de Nederlandse ploeg erin goud te pakken. Kromowidjojo, Toussaint, Kamminga en Maarten Brzoskowski klokten een tijd van 3.48,03 en hielden daarmee Japan en Rusland achter zich.