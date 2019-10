Nadine Visser is zondag op de slotdag van de WK atletiek in Doha knap als zesde geëindigd in de finale van de 100 meter horden. De estafettevrouwen werden zesde op de 4x400 meter.

De 24-jarige Visser snelde in het Khalifa International Stadium naar een tijd van 12,66 op de 100 meter horden. Daarmee was ze net wat langzamer dan eerder op zondag in de halve finales, toen ze met 12,62 haar eigen Nederlands record (12,71) verbeterde.

Nadia Ali liep in een persoonlijk record van 12,34 naar goud. Het zilver was voor de Amerikaanse wereldrecordhoudster Kendra Harrison (12,46) en het brons voor Danielle Williams uit Jamaica (12,47).

De dertigjarige Ali werd al twee keer wereldkampioen op de 60 meter horden (indoor), maar pakte nog niet eerder een medaille bij de WK outdoor. De Amerikaanse veroverde drie jaar geleden wel zilver bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Twee jaar geleden eindigde Visser bij de WK in Londen als zevende in de eindstrijd van de 100 meter horden. Ze combineerde dat onderdeel toen nog met de zevenkamp, waarop ze ook zevende werd.

Visser veroverde eerder dit jaar in Glasgow haar eerste grote internationale titel met goud op de 60 meter horden bij de EK indoor. In Doha was ze de enige Europese atlete in de eindstrijd.

Wereldkampioene op de 100 meter horden Nadia Ali. (Foto: Pro Shots)

Estafettevrouwen achtste op 4x400

Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol konden niet verrassen in de finale van de 4x400 meter. Het Nederlandse kwartet kwam als achtste en laatste over de streep, maar eindigde door diskwalificaties voor Jamaica en Canada als zesde.

Met een tijd van 3.27,89 waren de Oranjevrouwen een halve seconde langzamer dan vrijdag in de series (3.27,40) en een kleine seconde langzamer dan het nationale record (3.26,98).

Door de finaleplek kwalificeerde de jonge estafetteploeg zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Verenigde Staten prolongeerden zoals verwacht de wereldtitel. Phyllis Francis, Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad en Wadeline Jonathas liepen met 3.18,92 de beste tijd van het seizoen. Polen (zilver in 3.21,89) en Groot-Brittannië (brons in 3.23,02) moesten veel toegeven.

Nederland eindigt de WK in Doha op de negende plek van de medaillespiegel door de twee gouden plakken van Sifan Hassan (1.500 en 10.000 meter).

De Nederlandse estafettevrouwen, met van links naar rechts Bianca Baak, Lieke Klaver, Femke Bol en Lisanne de Witte. (Foto: Pro Shots)

Duitse wereldtitel bij verspringen

Bij het verspringen voor vrouwen ging de wereldtitel naar Duitsland. De 25-jarige Malaika Mihambo was met een fraaie afstand van 7,30 meter duidelijk de beste. Ze bleef maar 22 centimeter onder het wereldrecord van de Slowaakse Galina Chistyakova uit 1988.

Maryna Bekh-Romanchuk uit Oekraïne eindigde als tweede met een verste sprong van 6,92 meter. Het brons ging naar Ese Brume uit Nigeria (6,91 meter).

Joshua Cheptegei uit Oeganda sprintte in de laatste ronde naar goud op de 10.000 meter. Hij hield de Ethiopiër Yomif Kejelcha en de Keniaan Rhonex Kipruto achter zich.

Op de 1.500 meter was Timothy Cheruiyot een klasse apart. De 23-jarige Keniaan, die twee jaar geleden zilver won bij de WK, was ruim twee seconden sneller dan voormalig olympisch kampioen Taoufik Makhloufi uit Algerije (zilver) en de Pool Marcin Lewandowski (brons).

De pas 21-jarige Anderson Peters uit Grenada verraste met goud bij het speerwerpen. De Est Magnus Kirt eindigde als tweede, maar raakte bij zijn vijfde poging geblesseerd. Het brons ging naar de Duitser Johannes Vetter.

Het slotonderdeel van de WK, de 4x400 meter voor mannen, leverde een zege voor de VS op. Jamaica werd tweede en België eindigde knap als derde.

Speerwerper Magnus Kirt kon de wedstrijd niet afmaken door een blessure. (Foto: Pro Shots)