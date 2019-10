WK atletiek ·

Estafettevrouwen: 'We hebben een goede race gelopen'

De Nederlandse estafettevrouwen zijn blij met de achtste plek op de 4x400 meter. "Dit is fantastisch, achtste van de wereld", zegt Bianca Baak na afloop van de race bij de NOS. Ook Lisanne de Witte is tevreden met het resultaat. "We worden misschien laatste, maar ik denk wel dat we een goede hebben gelopen. Dit is heel belangrijk voor volgend jaar bij de Olympische Spelen."