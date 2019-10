Nadine Visser heeft zich zondag bij de WK atletiek in Doha in een Nederlands record geplaatst voor de finale van de 100 meter horden.

De 24-jarige Visser sprintte in de razendsnelle eerste halve finale naar een tijd van 12,62. Daarmee was ze negen honderdsten sneller dan het Nederlands record dat ze vorig jaar juni liep (12,71) en een tiende sneller dan haar beste tijd van het seizoen (12,72).

De geboren Noord-Hollandse, die zaterdag in de series een tijd van 12,75 noteerde, eindigde als derde in haar heat, achter de Jamaicaanse Danielle Williams (12,41) en de Amerikaanse Nia Ali (12,44).

De top twee uit elke halve finale plaatste zich rechtstreeks voor de finale, waardoor Visser niet direct zeker was van een plek in de eindstrijd. Haar nationale record bleek na drie heats echter voldoende om bij de twee tijdsnelsten te horen die ook een ticket voor de finale kregen.

Visser zette overall de zesde tijd neer in de halve finales, achter Williams, Ali, de Nigeriaanse Tobi Amusan (12,48), wereldrecordhoudster Kendra Harrison uit de VS (12,58) en de Jamaicaanse Megan Tapper (12,61).

Nadine Visser (uiterst rechts) scheert over de horde. (Foto: Pro Shots)

Visser werd twee jaar geleden zevende in finale

Twee jaar geleden eindigde Visser bij de WK in Londen als zevende in de eindstrijd op dit onderdeel. Ze combineerde het hordelopen toen nog met de zevenkamp, waarop ze ook zevende werd.

Visser veroverde eerder dit jaar in Glasgow haar eerste grote internationale titel met goud op de 60 meter horden bij de EK indoor. In Doha is ze de enige Europese atlete in de eindstrijd.

De finale van de 100 meter horden is zondag om 19.50 uur Nederlandse tijd in het Khalifa International Stadium.