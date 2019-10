Simone Biles denkt ondanks haar historische prestatie van zaterdag op de WK turnen in Stuttgart dat ze nog beter kan. De Amerikaanse turnde in de kwalificaties een nieuw element op vloer door een dubbele salto met drievoudige schroef neer te zetten.

De 22-jarige Biles turnde de zogenoemde triple-double in augustus al bij de Amerikaanse kampioenschappen. Om het nieuwe element definitief in de boeken én op haar naam te krijgen, moest de veertienvoudig wereldkampioene het op een groot toernooi laten zien. Daar heeft ze nu aan voldaan.

De dubbele salto met drievoudige schroef gaat vanaf nu door het leven als de "Biles II". De turnlegende zette in de kwalificaties op de balk eveneens een nieuw element neer door een dubbele salto met dubbele schroef neer te zetten. Die oefening heet de "Biles".

"Ik ben heel tevreden", zei Biles na de kwalificaties in het Duitse Stuttgart, waar het Amerikaanse team in de landenwedstrijd de beste score neerzette en net als onder meer Nederland een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 veroverde. "Hier heb ik op de trainingen naar toe gewerkt en het is fantastisch om het nu te laten zien."

'Ik wilde het gewoon goed doen'

Biles eindigde de kwalificaties ook in het individuele klassement bovenaan en is vanzelfsprekend de topfavoriete voor de toestelfinales volgende week. Bij de WK vorig jaar in Doha veroverde Biles goud op de teammeerkamp, de individuele meerkamp en op de onderdelen vloer en sprong.

"Over het algemeen vind ik dat ik het nog beter kan doen", aldus de zelfkritische Biles. "Mijn doelstelling voor de kwalificaties was niet om geweldig te turnen, maar om het gewoon goed toen. Ik voel dat ik daaraan heb voldaan."

De viervoudig olympisch kampioene staat nu op twintig WK-medailles en kan in Stuttgart het recordaantal van Vitaly Scherbo evenaren. De Wit-Rus, een van de beste turners aller tijden, veroverde in zijn loopbaan 23 WK-medailles.