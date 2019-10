Didi Gregorius heeft zaterdagavond een glansrol vertolkt in de play-offs van de MLB. Mede dankzij een homerun van de Nederlandse honkballer wonnen de New York Yankees met 8-2 van Minnesota Twins.

Gregorius sloeg bij een 3-0-voorsprong een homerun op het moment dat alle honken bezet waren. Dankzij deze zogenoemde grand slam liepen de Yankees uit naar 7-0, waarna de zege niet meer in gevaar kwam.

New York Yankees komt in de play-offs van de American League op een 2-0 voorsprong en heeft nog één overwinning nodig om de best-of-fiveserie te beslissen. Het eerste duel was vrijdag geëindigd in 10-4.

Gezien de historie tussen beide clubs lijken de Yankees zich weinig zorgen te hoeven maken. De laatste twaalf wedstrijden in de play-offs tegen de Twins werden gewonnen.

Bij de andere play-off in de American League won Houston Astros met 3-1 van Tampa Bay Rays. De ploeg uit Texas, die bovenaan eindigde in het reguliere seizoen, neemt in de best-of-five een 2-0-voorsprong.

De winnaar van de American League neemt het eind oktober in de World Series op tegen de beste ploeg uit de National League. Daar zijn Los Angeles Dodgers, Washington Nationals, Atlanta Braves en St. Louis Cardinals nog in de race.