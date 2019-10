De rugbyers van Frankrijk hebben zich op het WK in Japan geplaatst voor de kwartfinales. 'Les Bleus' hadden zondag genoeg aan een 23-21-overwinning op Tonga. Argentinië is uitgeschakeld.

Frankrijk is met dertien punten uit drie wedstrijden zeker van een plaats bij de beste twee in poule C. Volgende week zaterdag valt in het duel met Engeland, dat zich eerder al verzekerde van een plaats bij de laatste acht, de beslissing over de groepswinst.

Argentinië kan als nummer drie in de poule een plaats in de kwartfinales vergeten. De Zuid-Amerikanen schopten het twee jaar geleden op het vorige WK nog tot de halve finales.

Frankrijk schoot tegen Tonga uit de startblokken, nam een 17-0-voorsprong, maar moest uiteindelijk nog alles in het werk stellen om de overwinning uit het vuur te slepen. Twee benutte penalty's van Romain Ntamack in de tweede helft gaven Frankrijk uiteindelijk net voldoende marge.

De Franse rugbyers zijn in Japan op jacht naar hun eerste wereldtitel ooit. In 1987, 1999 en 2011 werd weliswaar de WK-finale bereikt, maar daarin waren Nieuw-Zeeland (2x) en Australië te sterk.

Het WK rugby duurt tot en met 2 november. In de groepen A, B en D heeft nog niemand zich geplaatst voor de knock-outfase.