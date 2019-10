Novak Djokovic heeft zondag het ATP-toernooi van Tokio op zijn naam geschreven. De Serviër, die de hele week geen set verloor in Japan, was in de finale te sterk voor de Australiër John Millman: 6-3 en 6-2. Naomi Osaka pakte de titel in Peking.

De 32-jarige Djokovic had als nummer één van de wereld iets meer dan een uur de tijd nodig om af te rekenen met Millman, die 79 plekken lager op de wereldranglijst staat. Hij stond geen enkele break af en won de partij op overtuigende wijze met onder meer zes aces.

Millman greep daardoor naast zijn eerste ATP-titel. Hij moest het toernooi beginnen in de kwalificatierondes en bereikte zaterdag de finale dankzij een zege op de Amerikaan Reilly Opelka.

Djokovic, die voor het eerst meedoet in Tokio, was zaterdag in de halve eindstrijd te sterk voor David Goffin. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar maakte deze week zijn rentree, nadat hij bij de US Open al in de vierde ronde moest opgeven. Hij kampte toen met een schouderblessure.

Osaka klopt Barty in finale Peking

Bij de vrouwen mag Naomi Osaka een WTA-titel aan haar palmares toevoegen. De voormalig nummer één van de wereld won het toernooi van Peking door in de finale de huidige lijstaanvoerder Ashleigh Barty met 3-6, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Barty bereikte zaterdag de eindstrijd dankzij een zege op Kiki Bertens. De Australische versloeg de Nederlandse na een tiebreak in de derde set.

Osaka was in de halve finales te sterk voor de Deense Caroline Wozniacki. Voor de Japanse is het haar tweede toernooizege op rij. Vorige maand pakte ze voor eigen publiek de titel in Osaka.

Bij de mannen trok Dominic Thiem aan het langste eind in Peking. De als eerste geplaatste Oostenrijker was in de finale in drie sets te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás: 3-6, 6-4 en 6-1. Voor Thiem is het zijn vierde ATP-titel van 2019, nadat hij Indian Wells won en zegevierde op de toernooien van Kitzbühel en Barcelona.