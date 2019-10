Marc Márquez heeft zondag op spectaculaire wijze zijn zesde wereldtitel in de MotoGP veroverd. De 26-jarige Spanjaard knokte in het Thaise Buriram de hele race om de leiding met Fabio Quartararo en verschalkte de Fransman uiteindelijk in de laatste bocht.

Voor Márquez was het al het vierde jaar op rij dat hij de titel in de MotoGP wist binnen te halen. Sinds zijn entree in de koningsklasse van de motorsport in 2013 was de Honda-rijder alleen in 2015 (derde) niet de beste. In de Moto2 (2012) en 125cc-klasse (2010) wist hij ook al de wereldtitel te veroveren.

Márquez moest op het Chang International Circuit twee punten meer scoren dan Andrea Dovizioso om zeker te zijn van zijn zesde MotoGP-titel. Omdat de Italiaan slechts als vierde eindigde, slaagde Márquez ruim in die missie.

Hoewel Márquez met Dovizioso op de vierde plaats ook voldoende had aan een tweede plek om de titel te grijpen, nam hij daar geen genoegen mee. Hij knokte de volledige race om de leiding met polesitter Quartararo en plaatste zijn beslissende inhaalactie in de laatste bocht.

De zege in Thailand was voor Márquez alweer zijn negende overwinning van het seizoen. Eerder was hij de beste in de Grands Prix van Argentinië, Spanje, Frankrijk, Catalonië, Duitsland, Tsjechië, San Marino en Aragón.

Het MotoGP-seizoen wordt op 20 oktober hervat met de Grand Prix van Japan in Motegi. Daarna volgen nog races in Australië, Maleisië en Spanje.