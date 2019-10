Sifan Hassan voelde zaterdag niet alleen blijdschap naar haar gouden medaille op de 1.500 meter bij de WK atletiek in Doha. De Nederlandse toonde in Doha ook boosheid over het feit dat ze deze week in verband werd gebracht met doping door de schorsing van haar coach.

"Ik heb een heel moeilijke week gehad. Ik was zó boos. Maar ik denk dat die boosheid me ook geholpen heeft", zei Hassan. "Ik dacht: ik ben een schone atlete en ik ga de wereld laten zien wat schoon betekent. Ik wilde laten zien wat hard werken kan opleveren."

De 26-jarige atlete vernam dinsdag dat haar Amerikaanse coach Alberto Salazar voor vier jaar is geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA, omdat hij vóór 2016 de dopingregels zou hebben overtreden.

Hassan traint pas sinds begin 2017 in Oregon onder Salazar, maar ze wist toen ze voor de Amerikaan koos al wel dat er een onderzoek naar hem liep. Door haar link met de gestrafte coach werden er de laatste dagen ook vraagtekens bij de prestaties van de Nederlandse gezet.

"Ik heb de afgelopen week heel veel dingen gehoord die mij heel boos hebben gemaakt", aldus Hassan. "Ik draai al bijna vijf jaar mee in de wereldtop. Denken die mensen dat ik niet getest ben? Ik word constant getest. En ze mogen me elke dag testen, als ze dat willen."

"Ik ben mijn hele leven al schoon en ik ben topatlete sinds 2014. En nu beginnen mensen opeens allemaal bullshit te verkondigen."

Hassan schrijft historie met goud op 1.500 meter

Hassan schreef zaterdag historie in Doha. Ze is de eerste atleet ooit die wereldkampioen is op zowel de 1.500 als de 10.000 meter, de afstand die ze vorige week zaterdag eveneens met grote overmacht won.

"Ik ben zo blij. Ik had nooit durven dromen dat ik de dubbel 1.500 en 10.000 meter voor elkaar zou kunnen krijgen. Het is ongelooflijk, ik heb er alles uitgehaald. Dit is een bijzondere medaille voor mij."

Hassan was een klasse apart op de 1.500 meter. Ze pakte al snel de kop en bleef met een toptijd van 3.51,95 de Keniaanse Faith Kipyegon (tweede in 3.54,22) en de Ethiopische Gudaf Tsegay (derde, 3.54,38) ruim voor.

Hassan noteerde een kampioenschapsrecord en een dik Nederlands record. Haar oude toptijd stond op 3.55,30, in juli gelopen in Monaco. Het wereldrecord van de Ethiopische Genzebe Dibaba (3.50,07) bleef wel buiten bereik.