Sifan Hassan heeft zaterdag bij de WK atletiek in Doha haar tweede gouden medaille veroverd. De Nederlandse won op indrukwekkende wijze van kop af aan de 1.500 meter.

De 26-jarige Hassan pakte al na 300 meter de eerste plek in de finale, terwijl ze normaal gesproken altijd lang achteraan loopt. Ze versnelde met nog een ronde te gaan en zette de concurrentie op grote achterstand.

Met 3.51,96 noteerde Hassan een kampioenschapsrecord en een dik Nederlands record. Haar oude toptijd stond op 3.55,30, in juli gelopen in Monaco. Het wereldrecord van de Ethiopische Genzebe Dibaba (3.50,07) bleef wel buiten bereik.

Olympisch kampioene en titelverdedigster Faith Kipyegon uit Kenia liep op liefst 2,27 seconden van de winnares naar zilver. De Ethiopische Gudaf Tsegay (3.54,28) pakte brons.

Hassan won vorige week zaterdag al goud op de 10.000 meter in Doha. Ze is de eerste atleet ooit die bij een WK de titel pakt op de 1.500 en de 10.000 meter.

Sifan Hassan liep heel ver weg bij haar rivalen. (Foto: Pro Shots)

Hassan had ook voor 5.000 meter kunnen kiezen

Hassan is ook de eerste atleet bij deze WK met twee titels en de eerste Nederlandse die op één WK atletiek twee gouden medailles verovert. De andere Nederlandse wereldkampioenen zijn polsstokhoogspringer Rens Blom (2005) en Dafne Schippers op de 200 meter (2015 en 2017).

Hassan had in Qatar ook op de 5.000 meter kunnen starten, maar die finale wordt ook zaterdagavond gelopen en was dus niet te combineren met de 1.500 meter. Ze besloot woensdag om de voorkeur te geven aan de 1.500 meter, de afstand waarop ze zich de afgelopen jaren vooral focuste.

De geboren Ethiopische won vier jaar geleden al eens WK-brons op de 1.500 meter. Ook won ze goud op haar favoriete afstand bij de WK indoor (2016), EK outdoor (2014) en EK indoor (2015).

De voorbereiding op de 1.500 meter verliep niet vlekkeloos voor de nieuwe wereldkampioene, want ze hoorde dinsdag dat haar Amerikaanse coach Alberto Salazar voor vier jaar geschorst is voor het overtreden van de dopingregels. Hassan benadrukte direct dat ze een schone atleet is.