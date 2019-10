De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich zaterdag bij de WK atletiek gekwalificeerd voor de finale van de 4x400 meter. Nadine Visser plaatste zich in Doha zonder al te veel problemen voor de halve finales van de 100 meter horden.

Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol eindigden als vierde in hun serie van de 4x400 meter, terwijl alleen de top drie zich rechtstreeks plaatste voor de finale van zondagavond

Met 3.27,40, minder dan een halve seconde boven het nationale record (3.26,98), hoorde Nederland wel bij de twee tijdsnelsten die ook een ticket voor de eindstrijd kregen. Het kwartet bleef de nummer negen Italië 0,17 seconden voor.

Door de finaleplek kwalificeert de estafetteploeg zich ook voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Titelverdediger de Verenigde Staten noteerde met 3.22,96 de snelste tijd van het jaar op dit onderdeel.

Twee jaar geleden in Londen haalde Nederland de finale niet, omdat het stokje viel. De Witte is de enige atlete van dat team die er nu weer bij is.

Visser zevende overall in series 100 meter horden

De 24-jarige Visser eindigde ondanks een wat trage start als derde in haar serie van de 100 meter horden met een tijd van 12,75. Daarmee bleef ze maar vier honderdsten boven haar persoonlijk record.

De top vier uit elke heat en de vier tijdsnelsten plaatsten zich voor de halve finales, die net als de finale zondagavond op het programma staan.

Regerend olympische kampioene Brianna McNeal redde het niet in de series. De Amerikaanse werd gediskwalificeerd vanwege een valse start.

De Nigeriaanse Tobi Amusan was met 12,48 de snelste in de heats en dat is zelfs de snelste tijd ooit gelopen in de series. Wereldrecordhoudster Kendra Harrison uit de VS eindigde overall als derde met 12,55 en Visser noteerde de zevende tijd.

Visser werd twee jaar geleden zevende

Visser haalde twee jaar geleden bij de WK in Londen de finale van de 100 meter horden, waarin ze zevende werd. Ze combineerde het onderdeel toen nog met de zevenkamp, waarop ze ook als zevende eindigde.

De geboren Noord-Hollandse, die het Nederlands record op de 100 meter horden vorig jaar juni op 12,71 zette, veroverde eerder dit jaar haar eerste grote internationale titel met goud op de 60 meter horden bij de EK indoor. Haar snelste tijd dit jaar is 12,72.

De halve finales van de 100 meter horden beginnen zondag, op de slotdag van de WK, om 18.05 uur in het Khalifa International Stadium in Doha en de eindstrijd is om 19.50 uur.