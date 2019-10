De Nederlandse estafettemannen zijn zaterdag bij de WK atletiek gediskwalificeerd in de finale van de 4x100 meter. De vrouwen kwalificeerden zich in Doha voor de finale van de 4x400 meter, terwijl Nadine Visser op de 100 meter horden doordrong tot de halve finales.

Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina noteerden in de finale van de 4x100 meter de zesde tijd en een nieuw Nederlands record (37,80), maar na afloop werd het kwartet uit de uitslag geschrapt.

De wissel van tweede loper Burnet op derde loper Paulina verliep niet reglementair, omdat Paulina het stokje buiten het wisselvak overnam. De nationale toptijd blijft daardoor staan op 37,91, vrijdag gelopen in de series.

Gevolg van de diskwalificatie is ook dat de estafettemannen nu toch niet verzekerd zijn van een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. De plek in de finale was eigenlijk voldoende, maar dan had het viertal wel een tijd moeten noteren.

De kans is wel levensgroot dat de Oranje-equipe alsnog naar de Spelen omdat nog acht ploegen worden uitgenodigd en Nederland de afgelopen maanden zeer snelle tijden heeft genoteerd.

Vreugde bij de sprinters van de VS (Foto: Pro Shots)

VS voor achtste keer wereldkampioen

De wereldtitel ging voor de achtste keer in de historie naar de Verenigde Staten, dat met 37,10 de snelste tijd van het jaar liep. Het zilver was voor Groot-Brittannië (37,36) en het brons voor Japan (37,43).

De VS beschikte over een topteam met de wereldkampioen 100 meter Christian Coleman, de wereldkampioen 200 meter Noah Lyles, Justin Gatlin en Michael Rodgers.

Nederland pakte één keer een medaille op de 4x100 meter. In 2003 kregen Troy Douglas, Caimin Douglas, Timothy Beck en Patrick van Balkom brons, nadat Groot-Brittannië vanwege dopinggebruik uit de uitslag was gehaald.

De Nederlandse vrouwenploeg op de 4x400 meter deed goede zaken in de series. (Foto: Pro Shots)

Estafettevrouwen naar finale én Tokio

Op de 4x400 meter eindigden Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol als vierde in hun serie, terwijl alleen de top drie zich rechtstreeks plaatste voor de finale van zondagavond

Met 3.27,40, minder dan een halve seconde boven het nationale record (3.26,98), hoorde Nederland wel bij de twee tijdsnelsten die ook een ticket voor de eindstrijd kregen. Het kwartet bleef de nummer negen Italië 0,17 seconden voor.

Door de finaleplek kwalificeert de estafetteploeg zich ook voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Titelverdediger de Verenigde Staten noteerde met 3.22,96 de snelste tijd van het jaar op dit onderdeel.

Twee jaar geleden in Londen haalde Nederland de finale niet, omdat het stokje viel. De Witte is de enige atlete van dat team die er nu weer bij is.

Visser zevende overall in series 100 meter horden

De 24-jarige Visser eindigde ondanks een wat trage start als derde in haar serie van de 100 meter horden met een tijd van 12,75. Daarmee bleef ze maar vier honderdsten boven haar persoonlijk record. De top vier uit elke heat en de vier tijdsnelsten plaatsten zich voor de halve finales

Regerend olympische kampioene Brianna McNeal redde het niet in de series. De Amerikaanse werd gediskwalificeerd vanwege een valse start.

De Nigeriaanse Tobi Amusan was met 12,48 de snelste in de heats en dat is zelfs de snelste tijd ooit gelopen in de series. Wereldrecordhoudster Kendra Harrison uit de VS eindigde overall als derde met 12,55 en Visser noteerde de zevende tijd.

Visser werd twee jaar geleden zevende

Visser haalde twee jaar geleden bij de WK in Londen de finale van de 100 meter horden, waarin ze zevende werd. Ze combineerde het onderdeel toen nog met de zevenkamp, waarop ze ook als zevende eindigde.

De geboren Noord-Hollandse, die het Nederlands record op de 100 meter horden vorig jaar juni op 12,71 zette, veroverde eerder dit jaar haar eerste grote internationale titel met goud op de 60 meter horden bij de EK indoor. Haar snelste tijd dit jaar is 12,72.

De halve finales van de 100 meter horden beginnen zondag, op de slotdag van de WK, om 18.05 uur in het Khalifa International Stadium in Doha en de eindstrijd is om 19.50 uur.

De wereldkampioen kogelstoten Joe Kovacs. (Foto: Pro Shots)

Kovacs wint spectaculaire finale bij kogelstoten

De kogelstoters maakten er zaterdag een spectaculaire finale van. De Amerikaan Joe Kovacs won met een kampioenschapsrecord van 22,91 meter. Zijn landgenoot Ryan Crouser werd tweede met 22,90 meter, terwijl diezelfde afstand Thomas Walsh uit Nieuw-Zeeland brons opleverde.

Hinkstapspringster Yulimar Rojas uit Venezuela prolongeerde haar wereldtitel met een sprong van 15,37 meter. De Jamaicaanse Shanieka Ricketts (14,92 meter) werd tweede en de Colombiaanse Caterine Ibargüen (14,73 meter) derde.

De 5.000 meter voor vrouwen werd een Keniaans feestje. Hellen Obiri was net als twee jaar geleden in Londen de snelste en haar landgenote Margaret Kipkemboi werd tweede. De Duitse Konstanze Klosterhalfen, een trainingsgenoot van Sifan Hassan in Oregon, veroverde brons.

Jamaica was duidelijk de beste bij de 4x100 meter voor vrouwen. Natalliah Whyte, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jonielle Smith en Shericka Jackson bleven Groot-Brittannië en de VS voor.