Jamie Morrison is zaterdag ontslagen als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. De 38-jarige Amerikaan wordt door de Nederlandse volleybalbond Nevobo verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de laatste tijd.

"Ik betreur het zeer dat we deze moeilijke beslissing hebben moeten maken. Jamie heeft in 2017 en 2018 prachtige resultaten geboekt met het team, en daar zijn we hem dankbaar voor. Na een uitgebreide evaluatie van het afgelopen seizoen is er echter onvoldoende vertrouwen om de route te vervolgen naar het aankomende OKT en het WK 2022", zegt technisch directeur Joop Alberda van de Nevobo.

Morrison zelf is teleurgesteld over de beslissing van de Nevobo. "De afgelopen drie jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor het Nederlands volleybalteam. Echter in 2019 hebben we onze doelen niet gehaald en daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik had de klus, waaraan ik begon in 2017, richting Tokio graag afgemaakt, maar dat zit er nu niet meer in."

Nederland kende een teleurstellend 2019. Oranje verloor op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Italië de beslissende wedstrijd tegen het gastland, werd op het EK al in de kwartfinales uitgeschakeld door Turkije en eindigde op de World Cup slechts als achtste.

Morrison in 2017 aangesteld als opvolger Guidetti

Morrison, eerder assistent-trainer bij de Amerikaanse vrouwen, werd begin 2017 aangesteld als opvolger van de succesvolle en populaire Italiaan Giovanni Guidetti, die enkele maanden na de vierde plek op de Spelen van Rio de Janeiro besloot op te stappen.

Onder leiding van Morrison pakte Nederland zilver op het EK van 2017, eindigde het als vierde op het WK van 2018 (de beste prestatie van de volleybalsters ooit op een mondiaal eindtoernooi) en haalde het twee keer de Final Six van de World Grand Prix/Volleyball Nations League.

De Nevobo stelt binnenkort een opvolger voor Morrison aan, die Nederland begin volgend jaar op het laatste OKT in Apeldoorn alsnog naar de Spelen van volgend jaar in Tokio moet leiden. Oranje strijdt met zeven andere landen (Turkije, Duitsland, Bulgarije, Polen, België, Kroatië en Azerbeidzjan) om één ticket.