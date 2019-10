De Nederlandse turnsters hebben zich zaterdag in de landenwedstrijd op de WK in Stuttgart verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen.

Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman, Sanne Wevers, Lieke Wevers en Vera van Pol kwamen tot een totaal van 162.633 punten en staan daarmee na acht subdivisies vierde. In de rangschikking moet Nederland alleen China (169.161 punten), Frankrijk (166.713) en Canada (162.922) voor zich dulden.

Omdat er nog maar acht volledige landenteams in actie komen, is Nederland zeker van minimaal plek twaalf. Bovendien hebben de turnsters uit de Verenigde Staten, Rusland en China zich al voor de Spelen geplaatst.

De ploeg van bondscoach Gerben Wiersma begon wisselvallig op balk (38.999 punten), maar herpakte zich op vloer (39.932), sprong (42.733) en brug (40.999).

De formatie moet nog wel even afwachten of het resultaat voldoende is voor de finale in Stuttgart. Daarvoor plaatsen de beste acht landen zich.

De mannen komen maandag in de laatste subdivisie in actie. De ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven begint om 19.30 uur met het onderdeel vloer. De ploeg bestaat uit Epke Zonderland, Michel Bletterman, Bart Deurloo, Frank Rijken en Casimir Schmidt. Rick Jacobs is reserve na het wegvallen van Bram Louwije.