Engeland heeft zich zaterdag als eerste land voor de kwartfinales van het WK rugby geplaatst. Dankzij een 39-10-zege op Argentinië is het land zeker van een plek bij de beste twee in groep C.

De Argentijnen speelden ruim een uur met een man minder, nadat Tomas Lavanini was weggestuurd vanwege een illegale tackle op de Engelse captain Owen Farrell. Hij raakte met zijn linkerschouder het hoofd van de aanvoerder en mocht vertrekken.

Met een man meer op het veld liep Engeland in de eerste helft al uit naar een voorsprong van 15-3, dankzij tries van Jonny May, Elliot Daly en Ben Youngs. In een eenzijdige tweede helft zorgden George Ford, Luke Cowan-Dickie en Jack Nowell ervoor dat Argentinië niet meer terug wist te komen in het bloedhete Tokio.

Door de zege heeft Engeland met vijftien punten de volle buit na drie duels. Het treft volgende week in de laatste groepswedstrijd Frankrijk, dat door de nederlaag van Argentinië eveneens zo goed als zeker is van een plaats bij de laatste acht.

Frankrijk speelt zondag nog tegen Tonga en heeft aan een punt voldoende voor de volgende ronde. De winnaar van groep C treft in de kwartfinales de nummer twee van groep D. Australië, Wales en Fiji maken in die groep de grootste kans om door te gaan.