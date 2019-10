De Nederlandse estafettemannen hebben zich vrijdag bij de WK atletiek in Doha in een nationaal record geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Voor de Nederlandse estafettevrouwen viel het doek bij afwezigheid van Dafne Schippers in de series.

Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina kwamen tot een tijd van 37,91 seconden en doken acht honderdsten onder het oude record van eerder dit jaar. Die toptijd liepen Burney, Paulina, Martina samen met Chris Garia in juli bij de Diamond League in Londen.

Het Oranje-kwartet eindigde als vijfde in zijn heat, maar ging op de valreep als een van de twee tijdsnelsten door. Nummer zes Canada was in die serie slechts vijf duizendsten langzamer.

De 35-jarige Martina doet voor de achtste keer mee aan een WK. Burney plaatste zich als enige van de Nederlandse estafetteploeg individueel voor de WK (100 en 200 meter).

De eerste drie teams in elke van de twee heats en de twee tijdsnelsten plaatsten zich voor de finale, die zaterdag op het programma staat in het Khalifa International Stadium. Het Verenigd Koninkrijk, dat titelverdediger is, zette met 37,56 de snelste tijd neer in de series.

Estafettevrouwen komen tekort voor finaleplaats

Nargélis Statia Pieter, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney liepen een tijd van 43,01 en werden daarmee vierde in hun heat. Nederland behoorde ook niet tot de tijdsnelsten, want in de andere heat waren nummer vier Duitsland (42,82) en nummer vijf Italië (42,90) sneller.

De 27-jarige Schippers liet de series van de 4x100 meter aan zich voorbijgaan, omdat ze nog te veel last had van haar liesblessure. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter hoopte wel klaar te zijn voor een eventuele finale.

Schippers liep haar liesblessure zondag op tijdens de halve finales van de 100 meter, waarna ze zich afmeldde voor de eindstrijd op dat onderdeel. Een dag later zette ze als titelverdediger ook een streep door deelname aan de 200 meter.

Jamaica realiseerde met 42,11 de snelste tijd in de series. De Amerikaanse vrouwen zijn titelverdediger en kwamen met 42,46 tot de vierde tijd in de series. De finale van de 4x100 meter bij de vrouwen wordt zaterdag gelopen.

Dalilah Muhammad verbeterde haar eigen wereldrecord op de 400 meter horden. (Foto: Pro Shots)

Wereldrecord Muhammad op 400 meter horden

Op de 400 meter horden veroverde Dalilah Muhammad het goud in een nieuw wereldrecord. De Amerikaanse snelde naar een tijd van 52,16 en scherpte haar eigen toptijd van ruim twee maanden geleden in Des Moines met vier honderdsten aan.

Muhammad, die twee jaar geleden zilver pakte op de WK, bleef haar landgenote Sydney McLaughlin (52,23) en de Jamaicaanse Rushell Clayton (53,74) voor.

Op de 3.000 meter steeplechase prolongeerde de Keniaan Conseslus Kipruto (8.01,35) zijn wereldtitel.