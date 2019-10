De Nederlandse mannenploeg kent geen vlekkeloze aanloop naar de WK turnen, die vrijdag van start gaat in Stuttgart. Kopman Epke Zonderland was donderdag niet tevreden na de podiumtraining, terwijl Bram Louwije geblesseerd raakte en de WK moet overslaan.

De 33-jarige Zonderland was door een probleem met zijn bijholtes lang een vraagteken voor de WK, maar de drievoudig wereldkampioen en titelverdediger aan de rekstok besloot uiteindelijk wel naar Duitsland af te reizen.

"Het is iets wat steeds terugkomt", zei hij over de klachten aan zijn bijholtes. "Het scheelde niet veel of ik had dit WK moeten missen."

Donderdagavond trainde Zonderland in de indrukwekkende Hanns Martin Schleyer Halle en dat ging nog niet naar wens. "Ik was vandaag nog niet fit genoeg", aldus de Fries. "Ik heb hier al oefeningen gedaan die vloeiender gingen. Gelukkig heb ik nog een paar dagen extra."

De WK turnen begint vrijdag en duurt tot en met volgende week zondag. (Foto: Pro Shots)

Louwije heeft armblessure na val

Zonderland heeft het voordeel dat de Nederlandse mannen pas maandag voor het eerst in actie komen. De ploeg van bondscoach Bram van Bokhoven turnt in de kwalificaties in de achtste en laatste subdivisie, die pas om 19.30 uur van start gaat.

De Oranjemannen willen zich in Stuttgart als team voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio plaatsen. Daarvoor is een plek bij de eerste twaalf op de WK voldoende, ervan uitgaande dat de al gekwalificeerde toplanden China, Rusland en Japan zich ook bij de beste twaalf turnen.

Nederland zal het moeten stellen zonder Louwije, die donderdag bij de podiumtraining een blessure aan zijn rechterarm opliep en de WK moet missen

Van Bokhoven heeft Rick Jacobs vrijdag verzocht om naar Stuttgart af te reizen om als reserve op te treden. Michel Bletterman, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Zonderland zullen maandag in actie komen namens Nederland.

De Amerikaanse Simone Biles zal ook in Stuttgart de blikvanger van de WK turnen zijn. (Foto: Pro Shots)

Oranjevrouwen gaan ook voor olympisch ticket

De WK begint vrijdag met de eerste kwalificatiedag voor de vrouwen. Nederland (Lieke Wevers, Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Tisha Volleman) komt zaterdag vanaf 11.00 uur in actie in subdivisie 8.

Ook de Nederlandse vrouwen hopen zich in Stuttgart als ploeg voor Tokio te plaatsen. Het team van Gerben Wiersma heeft daarvoor eveneens een plek bij de beste twaalf nodig.

Net als bij de mannen kwalificeert de top acht uit de kwalificatie zich voor de teamfinale bij de WK. Bovendien staan er plekken in de meerkampfinale (top 24) en toestelfinales (top acht per toestel) op het spel.

Vorig jaar eindigden de mannen bij de WK in Doha als achtste in de teamfinale. De vrouwen werden tiende.

In 2016 in Rio de Janeiro deed Nederland voor het eerst sinds 1928 met een mannenteam mee aan de Spelen. De ploeg werd tiende en miste daardoor net een plek in de eindstrijd. De vrouwen haalden wel de finale en eindigden als zevende in Brazilië.