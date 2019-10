Anouk Vetter staakte donderdag haar zevenkamp bij de WK atletiek in Doha vanwege mentale problemen. De Europees kampioene van 2016 voelt zich al langer niet goed en denkt dat het beter is om tijdelijk een stap terug te doen.

"Ik kon het mentaal niet meer opbrengen. Ik dacht: wat doe ik hier?", vertelde Vetter nadat ze zich na zes van de zeven onderdelen had teruggetrokken.

De 26-jarige atlete, die twee jaar geleden knap brons pakte op de WK in Londen, stond er best redelijk voor toen ze besloot te stoppen. Met alleen de 800 meter te gaan, was ze de nummer zes van het klassement. "Maar het ging niet meer", vervolgde Vetter. "De tank was leeg."

"Woensdag, tijdens de eerste vier onderdelen, had ik het al zwaar. Zo erg, dat ik ervan schrok. Ik heb geprobeerd er tegen te vechten, maar dat lukte maar even. Ik wil niet ongelukkig op een WK staan."

'Ik schaamde me een beetje'

Vetter, die de afgelopen jaren de beste zevenkamper van Nederland was, benadrukte dat ze fysiek wel in orde is. De problemen zijn puur mentaal. Tijdens de EK van vorig jaar in Berlijn, waar ze vijfde werd, had ze er ook last van.

"In Berlijn merkte ik al dat ik mentaal moeite had met de meerkamp, en dat ging dit jaar door. Ik vond het moeilijk om erover te praten, schaamde me er een beetje voor. Maar ik ben er ook achter gekomen dat ik niet de enige topsporter ben die dit heeft."

De afgelopen maanden ging het al de goede kant op met Vetter. "Mijn staf zag verbetering en ik dacht dat ik in vorm was. Maar gebleken is dat dit WK te vroeg kwam. Een meerkamp is zwaar, je komt jezelf vaak tegen en daar moet je klaar voor zijn. Ik was er maar voor 80 of 90 procent klaar voor en dan gaat het niet. Ik ben hard op mijn bek gegaan."

In 2016 werd Vetter Europees kampioene in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

'De olympische limiet is niet heel hoog'

De komende tijd hoopt Vetter er weer bovenop te komen, ook omdat de Spelen in Tokio al over tien maanden beginnen. "Ik moet eerst goed herstellen. De een scheurt een spier en moet daarom een stap terugdoen, en bij de ander zit het mentaal niet goed. En dat is bij mij zo. Het is zoals het is."

Vetter moet zich nog wel plaatsen voor Tokio, maar daar maakt ze zich niet druk over. "De olympische limiet is niet heel hoog. Als ik naar de Spelen wil, dan moet dat wel lukken. Maar eerst moet ik rust nemen. Dat heb ik nodig om ervoor te zorgen dat het goedkomt."

Overigens was Vetter niet de enige Nederlandse vrouw die op de meerkamp in actie kwam in het Khalifa International Stadium. Nadine Broersen werd zesde en Emma Oosterwegel eindigde bij haar debuut als zevende.