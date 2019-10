Anouk Vetter kon het donderdag niet meer opbrengen om de afsluitende 800 meter te lopen op de zevenkamp bij de WK in Doha. De atlete zat er mentaal doorheen.

De 26-jarige Amsterdamse stond na zes onderdelen op de zesde plaats, maar zag het niet meer zitten om vol voor een eventuele podiumplaats en olympische limiet te gaan.

"Het was mentaal een pittige meerkamp", zei de openhartige Vetter. "Ik vond het heel moeilijk na het kogelstoten, want ik er zat er niet lekker in. Ik dacht echt: wat ben ik aan het doen?"

Vetter had vorig jaar bij de EK in Berlijn al moeite om zich mentaal helemaal op te laden. "Ik had het idee dat er hier wat verbetering in zat, maar dit toernooi kwam uiteindelijk toch te vroeg. Ik ben hard op m'n bek gegaan hier."

Fysiek is er niets mis met de Europees kampioene van 2016. "Ik verrek liever een spier, dat kost me een paar weken. Het was nu gewoon te zwaar en daar ben ik van geschrokken. Ik heb geprobeerd te vechten, maar de tank is leeg. Ik moet me nu weer even opladen."

Ook met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar, besloot Vetter daarom te stoppen. "Het gaat om mijn gezondheid. Liever dat dit nu gebeurt dan volgend jaar."