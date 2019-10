Formule 2-coureur Juan Manuel Correa is succesvol geopereerd aan zijn rechterbeen. De Amerikaan, die eind augustus in België zwaargewond raakte bij de crash die Antoine Hubert fataal werd, wacht nu een lang revalidatieproces.

De zeventien uur durende operatie van Correa werd zondag al uitgevoerd, maar de dagen daarna waren cruciaal om het succes van de beenbesparende ingreep te bepalen. Doktoren bevestigden donderdag dat de operatie inderdaad goed is verlopen.

In een verklaring op de site van Race Development Group staat dat de artsen tijdens de procedure meer botmateriaal moesten verwijderen dan gepland en dat er ook problemen met de bloedvaten optraden, maar dat het hoofddoel van de operatie was bereikt.

De twintigjarige Correa, die bij de crash op Spa-Francorchamps beide benen brak en zijn ruggengraat blesseerde, blijft voorlopig in een ziekenhuis in Londen en zal over twee weken opnieuw geopereerd worden. Die ingreep is wel een stuk minder zwaar dan deze zeventien uur durende operatie.

Correa mag ziekenhuis over zes weken mogelijk verlaten

Naar verwachting mag Correa het ziekenhuis over ongeveer zes weken verlaten, waarna hij aan zijn herstel zal moeten werken. Doel van de revalidatie is om zijn rechtervoet en rechterenkel weer op volle kracht te kunnen gebruiken.

"De afgelopen weken waren fysiek en mentaal extreem zwaar", zegt Correa in een reactie. "Mijn revalidatie zal extreem lang en ingewikkeld zal zijn. Ondertussen ben ik nog steeds alles aan het verwerken van wat er is gebeurd."

Na het ongeluk in Spa onderging Correa al een vier uur durende spoedoperatie in Luik, waarna hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Londen. Daar moesten de longen van de coureur eerst aansterken, voordat hij de belangrijke beenoperatie kon ondergaan.