Sifan Hassan heeft zich donderdag op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 1.500 meter bij de WK atletiek in Doha. Op de meerkamp staat Nadine Broersen met nog een onderdeel te gaan op een knappe vijfde plaats. Emma Oosterwegel bezet de achtste positie.

Hassan was in de halve finales de snelste van haar heat en klokte 4.14,69. De Nederlandse liep lange tijd achteraan en ging in de laatste ronde iedereen voorbij. De eerste vijf in elk van de drie heats en de twee tijdsnelsten gaan door naar de eindstrijd, die zaterdag op het programma staat.

Afgelopen zaterdag won Hassan als eerste Nederlandse atlete ooit de 10.000 meter en kroonde ze zich als derde Nederlandse atleet ooit tot wereldkampioen.

Ze trad in de voetsporen van polsstokhoogspringer Rens Blom (2005) en sprintster Dafne Schippers (2015 en 2017 op de 200 meter). Op de 1.500 meter gaat de 26-jarige Hassan voor haar tweede goud van dit WK.

Het was lang onduidelijk of Hassan de 1.500 of 5.000 meter zou lopen. Afgelopen maandag maakte ze bekend dat ze de voorkeur geeft aan de kortste van de twee afstanden. De 1.500 meter is haar favoriete afstand, al heeft ze op de 5.000 meter misschien nog wel meer kans op de wereldtitel.

Vier jaar geleden pakte Hassan al eens WK-brons op de 1.500 meter. Een jaar eerder werd ze Europees kampioene op deze afstand.

Nadine Broersen in actie bij het verspringen. (Foto: Pro Shots)

Broersen heeft olympische limiet in zicht

Op de meerkamp begon Broersen de dag als nummer acht en ze steeg vooral dankzij haar prestatie bij het speerwerpen naar de vijfde plek. De 29-jarige Noord-Hollandse haalde 50,41 meter en dat was de vijfde afstand in totaal. Bij het verspringen kwam ze tot 6,22 meter en waren er zes vrouwen beter.

Met een puntentotaal van 5.541 en alleen de 800 meter te gaan is het niet uitgesloten dat Broersen nog een plaatsje stijgt. Ook de olympische limiet (6.420 punten) ligt binnen bereik.

Een medaille lijkt daarentegen te hoog gegrepen, omdat de Britse Katarina Johnson-Thompson (5.976 punten) en de Belgische Nafissatou Thiam (5.839) uit zicht zijn en de Oostenrijkse Verena Preiner (5.579 punten) normaal gesproken een betere 800 meter in de benen heeft. Het gat met de Amerikaanse nummer vier Kendell Williams (5.558 punten) lijkt wel overbrugbaar voor Broersen.

Broersen werd in 2015 in Peking al eens vierde op een WK. Het zou knap zijn als ze nu weer de top vijf haalt, want ze stond bijna twee jaar aan de kant nadat ze in 2017 haar kruisband afscheurde.

Anouk Vetter kwam bij het speerwerpen tot 54,17 meter (Foto: Pro Shots)

Vetter maakt meerkamp niet af

Anouk Vetter deed donderdag ook redelijke zaken, maar zij heeft besloten niet van start te gaan op de 800 meter. De nummer drie van de WK 2017 in Londen begon de dag als twaalfde en steeg naar de zesde plaats.

Bij het speerwerpen haalde ze 54,17 meter en maar een vrouw kwam verder. Bij het verspringen kwam Vetter, Europees kampioen in 2016, tot 6,20 meter. Dat ze de meerkamp niet afmaakt heeft waarschijnlijk als reden dat de olympische limiet onhaalbaar is.

Debutante Oosterwegel deed het ook goed bij het speerwerpen (54,01) en ze sprong naar 5,87 meter. De 21-jarige Overijsselse steeg naar de negende plaats en door het wegvallen van Vetter is dat nu zelfs plek acht.

De afsluitende 800 meter begint om 23.05 uur in het Khalifa International Stadium.

Emma Oosterwegel in actie bij het verspringen. (Foto: Getty Images)

Comenentia uitgeschakeld in kwalificatie

Denzel Comenentia slaagde er donderdag niet in de finale te bereiken bij het kogelstoten. De 23-jarige Amsterdammer eindigde in de kwalificaties met 20,03 als 23e, terwijl hij bij de eerste twaalf had moeten eindigen voor een plek in de eindstrijd.

De Nieuw-Zeelander Tomas Walsh stootte het verst (21,92 meter). Het persoonlijk record van Comenentia staat op 20,88 meter.

Overigens had Comenentia zich ook met kogelslingeren gekwalificeerd voor Doha, maar hij zag af van deelname omdat hij zich volledig op kogelstoten wilde richten.