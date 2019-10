Op de achtste dag van de WK atletiek in Doha komen de Nederlanders alleen in actie in de series van de 4x100 meter estafette. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is ons land vertegenwoordigd.

Voor de vrouwen wordt het lastig om de eindstrijd van zaterdag te halen, want Dafne Schippers ontbreekt door haar liesblessure. In een eventuele finale doet Schippers mogelijk wel mee.

Bij afwezigheid van de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter bestaat het Nederlandse team uit Nargelis Statia Pieter, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney.

De Nederlandse mannen zijn wel op volle sterkte. Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina vormen vrijdag de Nederlandse ploeg en Chris Garia is reserve. Voor de 35-jarige Martina wordt het zijn achtste deelname aan een WK.

Van het vijftal plaatste alleen Burnet zich individueel voor de WK in Doha (100 en 200 meter), maar als team behoren de Nederlanders wel tot de wereldtop. In juli scherpten ze het Nederlands record aan tot 37,99.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.

Volledig programma vrijdag 4 oktober

19.10 uur: Halve finale 1.500 meter mannen

19.15 uur: Finale hoogspringen mannen

19.40 uur: Series 4x100 meter estafette vrouwen (Nederlands team)

20.00 uur: Finale discuswerpen vrouwen

20.05 uur: Series 4x100 meter estafette mannen (Nederlands team)

20.30 uur: Finale 400 meter horden vrouwen

20.45 uur: Finale 3.000 meter steeple mannen

21.20 uur: Finale 400 meter mannen

22.30 uur: 20 kilometer snelwandelen mannen