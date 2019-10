Nadine Broersen bezet na de eerste dag van de zevenkamp bij de WK atletiek in Doha de achtste plaats. Anouk Vetter is na vier onderdelen terug te vinden op de twaalfde plek en Emma Oosterwegel staat vijftiende. Bij de mannen staat Pieter Braun negende halverwege de tienkamp.

De 29-jarige Broersen, die bijna twee jaar uit de roulatie was door een zware knieblessure, heeft na de 100 meter horden, het hoogspringen, het kogelstoten en de 200 meter op 3.755 punten.

De Dongense begon uitstekend aan de meerkamp en stond na 13,61 seconden op de 100 meter horden, 1,83 meter bij het hoogspringen en 14,75 meter bij het kogelstoten zelfs even derde. Op de 200 meter liep ze met 25,28 seconden echter de langzaamste tijd van het deelnemersveld.

De 26-jarige Vetter, die twee jaar geleden WK-brons pakte op de zevenkamp, verzamelde op de eerste vier onderdelen 3.687 punten. Ze rondde de 100 horden af in 13,55, sprong over 1,74 meter, wierp de kogel 14,10 meter ver en liep 24,43 op de 200 meter.

Emma Oosterwegel gooide bij het kogelstoten een persoonlijk record. (Foto: Pro Shots)

Twee persoonlijke records voor Oosterwegel

De 21-jarige Oosterwegel, die haar debuut maakt op een WK, heeft 3.621 punten. De Diepenveense verbeterde bij zowel het hoogspringen (1,77 meter) als het kogelstoten (13,70 meter) haar persoonlijk record. Op de 100 horden en de 200 meter kwam ze tot respectievelijk 13,65 en 25,10.

De leiding na de eerste dag is met 4.138 punten in handen van Katarine Johnson-Thompson. De Britse heeft 96 punten voorsprong op de Belgische titelverdedigster Nafissatou Thiam. De Amerikaanse Kendell Williams is met 3.855 punten derde.

Donderdag staan de laatste drie onderdelen op de zevenkamp op het programma. Dan komen de atletes in actie bij het verspringen, het speerwerpen en op de afsluitende 800 meter.

Overigens draait het voor de meerkampers niet alleen om de ereplaatsen op de WK, maar ook om tickets voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. De limiet is een totaal van 6.420 punten en Vetter en Broersen liggen op koers voor Tokio.

Pieter Braun kende een goede eerste dag op de tienkamp. (Foto: Pro Shots)

Braun negende halverwege tienkamp

Bij de tienkamp bij de mannen mannen is 8.350 de olympische limiet en Braun staat er goed voor met het oog op Tokio. Na vijf onderdelen heeft de 26-jarige Braun 4.251 punten.

De Brabander snelde naar 11,16 op de 100 meter, kwam tot 7,47 bij het verspringen en bleef met 15,26 net onder zijn persoonlijk record bij kogelstoten. Bij het hoogspringen ging hij over 2,02 en op de 400 meter liep hij 48,79.

De leiding is met 4.513 punten in handen van de Canadees Damian Warner. Hij heeft 27 punten voorsprong op zijn landgenoot Piere LePage. De Franse titelverdediger Kévin Mayer is met 4.483 punten derde.

De tienkamp gaat donderdag verder met de 110 meter horden. Daarna komen de atleten in actie bij het discuswerpen, het polsstokhoogspringen, het speerwerpen en op de afsluitende 1.500 meter.

Asher-Smith opvolgster Schippers op 200 meter

Op de 200 meter is Dina Asher-Smith de opvolger van Dafne Schippers als wereldkampioen. De Britse verbeterde met 21,88 seconden haar persoonlijk record met een honderdste en bleef de concurrentie ruim voor. De Amerikaanse Brittany Brown bleef met 22,22 nog het dichtst in de buurt.

Schippers kon haar titel op de 200 meter niet verdedigen. De Utrechtse was onvoldoende hersteld van de liesblessure die ze zondag opliep in de halve finales van de 100 meter. Ze overweegt nog wel om de 4x100 meter te lopen in Doha.

Op de 110 meter horden eiste de Amerikaan Grant Holloway (13,10) het goud voor zich op en bij het kogelslingeren werd de Pool Pawel Fajdek (80,50) voor de vierde keer op rij wereldkampioen.

Dina Asher-Smith werd overtuigend wereldkampioene op de 200 meter. (Foto: Pro Shots)