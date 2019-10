Sifan Hassan heeft zich bij de WK atletiek in Doha woensdag op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter. De Nederlandse eindigde in de series als eerste in haar heat. Op de 5.000 meter kwam Maureen Koster ten val.

De 26-jarige Hassan kwam tot een tijd van 4.03,88. De geboren Ethiopische liep lange tijd achteraan het veld, maar kwam in de laatste ronde opzetten en hield de concurrentie eenvoudig achter zich. De eerste zes in elke heat en de zes tijdsnelsten gaan door naar de halve finales, die donderdag plaatsvinden.

Dinsdag kreeg Hassan nog slecht nieuws toen ze hoorde dat haar coach Alberto Salazar voor vier jaar werd geschorst door het Amerikaanse antidopingbureau USADA. Hij zou meerdere dopingregels hebben overtreden.

Afgelopen zaterdag won Hassan als eerste Nederlandse atlete ooit de 10.000 meter en kroonde ze zich als derde Nederlandse atleet ooit tot wereldkampioen. Ze trad in de voetsporen van polsstokhoogspringster Rens Blom (2005) en sprintster Dafne Schippers (2015 en 2017 op de 200 meter).

Het was in eerste instantie onduidelijk of ze daarna de 1.500 of 5.000 meter zou lopen, maar afgelopen maandag gaf ze de voorkeur aan de kortste van de twee afstanden.

Vier jaar geleden pakte Hassan al eens WK-brons op de 1.500 meter. Een jaar eerder werd ze Europees kampioene op deze afstand.

Maureen Koster is in tranen na haar valpartij in de series van de 5.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Koster komt ten val op 5.000 meter

Op de 5.000 meter ging Maureen Koster onderuit in de series van de 5.000 meter. De Boskoopse ging lange tijd mee in de voorste groep, maar leek na iets meer dan 3.000 meter op haar hak getrapt door een van de concurrentes en kwam ten val.

Hierdoor was Koster meteen uitgeschakeld voor een plek in de finale. Daarvoor had ze bij eerste vijf in haar heat of bij de vijf tijdsnelsten moeten eindigen.

Door de afwezigheid van Hassan was Koster de enige Nederlandse atlete op de 5.000 meter.