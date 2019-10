Jamile Samuel wijt haar slechte race dinsdag in de halve finales van de 200 meter bij de WK in Doha deels aan het wegsturen van polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar. Ze vindt dat Koppelaar, met wie ze een relatie heeft, zwaar gestraft is door de Atletiekunie na een akkefietje over kleding.

Koppelaar en Samuel waren maandagmiddag in Doha aanwezig bij een sponsorbijeenkomst van Nike, de persoonlijke sponsor van Samuel. Ze hadden daarbij geen kleding aan van Asics, de sponsor van de Nederlandse ploeg en dat is wel verplicht tijdens de WK. Koppelaar plaatste een foto van het bezoek op Instagram.

De overtreding van het tweetal was voor de bond reden om Koppelaar, die zaterdag werd uitgeschakeld in de kwalificaties, naar huis te sturen en dat zorgde voor onrust bij de 27-jarige Samuel. De sprinter stelde dinsdag teleur op de 200 meter met een tijd van 23,02, waarmee ze ver verwijderd bleef van een finaleplaats.

"Het was een slechte race", zei Samuel. "Dat komt deels door een achillespeesblessure, maar ook door alles wat er gister gebeurd is. Ik heb me niet meer zo goed kunnen focussen op de race."

De foto die Rutger Koppelaar (links) op Instagram plaatste.

'Er is niet duidelijk gecommuniceerd'

Samuel vindt dat de timing van de bond, die niet inhoudelijk op de zaak wilde ingaan en de sanctie schaart onder "disciplinaire maatregelen", te wensen overlaat. "Het voorval is groter gemaakt dan het is. Dat zorgde voor stress en negatieve afleiding."

De Amsterdamse atlete was zich bovendien van geen kwaad bewust toen ze de sponsorbijeenkomst van Nike bezocht.

"Ik vind dat de kledingregels niet heel duidelijk gecommuniceerd zijn. En Rutger wordt nu wel heel heftig gestraft, ik denk ook omdat hij een foto op Instagram gezet heeft."

Jamile Samuel (rechts) strandde in de halve finales van de 200 meter. (Pro Shots)

'Misschien komt er nog een gesprek'

Samuel begrijpt bovendien niet waarom alleen Koppelaar is weggestuurd en zij mag blijven. "Ik vind dat meten met twee maten. Rutger had niet eens kleding aan van een andere sponsor. Ik droeg nog iets van Nike. En andere sporters zie ik ook soms zonder kleding van de bond lopen."

Koppelaar had zelf weinig moeite met zijn gedwongen vertrek. "Blij dat ik naar huis ga. Het hotel en eten waren toch kut", schreef hij dinsdag op Instagram.

De reden waarom Samuel waarschijnlijk wel mag blijven is omdat ze nog in actie moest komen op de 200 meter, terwijl Koppelaar klaar is in Doha. Komend weekend loopt Samuel ook nog de 4x100 meter estafette.

"Ja, dat is denk ik de reden dat ik hier nog ben. Misschien komt er nog een gesprek en krijg ik alsnog een straf. En misschien heb ik dingen over het hoofd gezien en daar horen consequenties bij. Ik hoor het wel."

De series van de 4x100 meter estafette beginnen vrijdag om 19.40 uur in het Khalifa International Stadium. De finale is zaterdag om 21.05 uur.