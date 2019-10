Lisanne de Witte is er op de WK atletiek in Doha niet in geslaagd de finale te bereiken op de 400 meter. De 27-jarige Nederlandse bleef dinsdag met een tijd van 51,41 in de halve eindstrijd steken. Jamile Samuel werd op de 200 meter eveneens in de halve finale uitgeschakeld.

De Witte moest in haar heat starten vanuit de ongunstige baan twee. Ze werd slechts vijfde, waar een plaats bij de beste twee nodig was om rechtstreeks naar de finale te mogen.

De Vlaardingse was bijna twee seconden langzamer dan Shaunae Miller-Uibo. De olympisch kampioene uit de Bahama's ging in 49,66 als snelste naar de finale. De Witte liep in totaal de elfde tijd.

De finale op de 400 meter wordt donderdagavond om 22.50 uur Nederlandse tijd gelopen. Het onderdeel werd twee jaar geleden op de WK in Londen gewonnen door de Amerikaanse Phyllis Francis, die zich ook nu weer voor de eindstrijd plaatste. De Witte kwam in 2017 in de Britse hoofdstad ook niet verder dan de halve finales.

De Witte tiende langzamer dan in series

Maandag overleefde De Witte haar serie in 51,31 seconden, waarmee ze haar snelste tijd van het seizoen tot op één honderdste (51,30) benaderde. Bij haar persoonlijk record (50,77) - tevens het Nederlands record - kwam ze het hele toernooi niet in de buurt.

De Witte brak vorig jaar definitief door met een bronzen medaille op de EK atletiek in Berlijn. Op de EK indoor in Glasgow liep ze eerder dit jaar eveneens naar het brons en haar doel in Doha was een plek in de eindstrijd.

Later dit WK komt De Witte nog wel in actie op de 4x400 meter estafette. Ze is de snelste vrouw van de Nederlandse ploeg.

Jamile Samuel (rechts) redde het niet in de halve finales van de 200 meter. (Foto: Pro Shots)

Samuel niet in de buurt van finaleplaats

Samuel moest op de 200 meter net als De Witte starten vanuit de binnenbaan. In een teleurstellende race kwam ze niet verder dan de zesde plaats, in 23.02.

De 27-jarige Samuel, die in haar heat bij de eerste twee had moeten eindigen om rechtstreeks naar de finale te mogen, was beduidend langzamer dan maandag in haar serie. Toen evenaarde ze met 22,90 nog haar beste tijd van het seizoen.

Vorig jaar in Berlijn pakte Samuel nog EK-brons op de 200 meter. Bij het persoonlijk record dat de Amsterdamse toen liep (22,37) kwam ze in Doha niet in de buurt,

Probleem is dat Samuel al langer last heeft van haar achillespees en daar kwam bij dat haar vriend Rutger Koppelaar maandag naar huis werd gestuurd. De polsstokhoogspringer, die in Doha zaterdag niet door de kwalificaties kwam, heeft zich niet aan de kledingvoorschriften van de Atletiekunie gehouden en als sanctie moest hij het hotel van de Nederlandse equipe in de Qatarese hotel verlaten en terugvliegen naar Nederland.

Rutger Koppelaar is naar huis gestuurd door de Atletiekunie. (Foto: Pro Shots)

Schippers haakte geblesseerd af

De grote afwezige op de 200 meter bij de vrouwen is Dafne Schippers, die de afgelopen twee WK's goud pakte. Ze liet maandag al weten haar titel niet te verdedigen vanwege een liesblessure die haar ook al uit de finale van de 100 meter hield.

Ook olympisch kampioene Elaine Thompson is er woensdag om 21.35 uur, wanneer de finale van de 200 meter op het programma staat, niet bij. De Jamaicaanse meldde zich vlak voor de start van haar halve finale geblesseerd af.

Dina Asher-Smith stak in de halve finales met kop en schouders boven de rest uit. De Britse, die zondag zilver pakte op de 100 meter, was met 22,16 ruim drie tienden sneller dan nummer twee Brittany Brown (22,46).

Noah Lyles viert zijn wereldtitel op de 200 meter. (Foto: Pro Shots)

Lyles maakt favorietenrol waar op 200 meter

Bij de mannen was de finale van de 200 meter dinsdag al en Noah Lyles kroonde zich tot wereldkampioen. De 22-jarige Amerikaan snelde in een tijd van 19,83 naar het goud en maakte daarmee zijn favorietenrol waar.

De flamboyante atleet, die pas zijn eerste grote toernooi liep bij de senioren, had in het voorseizoen indruk gemaakt met een toptijd van 19,50. Hij had zelfs aangekondigd op de WK het tien jaar oude wereldrecord van Usain Bolt (19,19) aan te gaan vallen, maar daar kwam hij niet bij in de buurt.

De 19,83 was wel genoeg om de Candees Andre De Grasse (19,95) achter zich te houden. Het brons ging naar Alex Quinóñez uit Ecuador (19,98). De Turk Ramil Guliyev, die twee jaar geleden Usain Bolt opvolgde als wereldkampioen op de 200 meter, moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Donavan Brazier pakte als eerste Amerikaan ooit WK-goud op de 800 meter. (Foto: Pro Shots)

Brazier eerste Amerikaanse wereldkampioen 800 meter

Ook op de 800 meter ging het goud naar de Verenigde Staten. Donavan Brazier maakte in de finale indruk met een kampioenschapsrecord (1.42,34) en werd daarmee de eerste Amerikaanse wereldkampioen op deze afstand.

Amel Tuka uit Bosnië en Herzegovina liep op gepaste afstand (1.43,47) naar het zilver, de Keniaan Ferguson Rotich (1.43,82) pakte brons.

Sam Kendricks maakte de succesvolle dag voor de Verenigde Staten compleet door de wereldtitel te pakken bij het polsstokhoogspringen. Hij kwam tot dezelfde hoogte als de Zweed Armand Duplantis (5,97), maar had daar minder sprongen voor nodig. Piotr Lisek uit Polen (5,87) mocht als nummer drie naar het podium.

De Australische Kelsey-Lee Barber pakte goud bij het speerwerpen. Ze verwees met een afstand van 66,56 meter de Chinese vrouwen Shiying Liu (65,88) en Huihui Lyu (65,49) naar zilver en brons.