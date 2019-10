Femke Bol heeft zich dinsdag op de WK atletiek in Doha geplaatst voor de halve finales op de 400 meter horden. De pas negentienjarige atlete maakte in de series indruk met een dik persoonlijk record (55.32) en ze haalde bovendien de olympische limiet.

Bol finishte in haar zeer snelle serie als vijfde, waar een plaats bij de beste vier nodig was voor directe plaatsing. Als een een van de vier tijdsnelsten mocht ze toch door naar de halve finales.

De 55,32 was een flinke verbetering van haar eerder dit jaar gelopen pr van 55,94. De olympische limiet staat op 55,40 en dus pakte Bol ook nog eens een ticket voor Tokio.

De Amerikaanse Sydney McLaughlin drong in het Khalifa International Stadium met 54,45 als snelste door naar de halve eindstrijd, waarvoor in totaal zestien atletes zich plaatsten. Bol liep in totaal de tiende tijd.

Bol liep in juni Nederlands juniorenrecord

Bol zorgde in juni in Genève al voor een verrassing door zes honderdsten onder de WK-limiet van 56,00 te lopen en zich daarmee te kwalificeren voor Doha. Ze verbeterde bovendien het Nederlands juniorenrecord en dat heeft ze nu opnieuw verbeterd.

De halve finales van de 400 meter horden worden woensdagavond om 20.05 uur gelopen. Vrijdag om 20.30 uur staat de finale op het programma.

De winnares van twee jaar geleden, Kori Carter, weet nu al dat ze haar titel niet met succes gaat verdedigen. De Amerikaanse viel tijdens haar heat geblesseerd uit.

Hoogspringer Douwe Amels plaatste zich niet voor de finale. (Foto: Pro Shots)

Hoogspringer Amels uitgeschakeld

Bij de mannen slaagde hoogspringer Douwe Amels er niet zich te plaatsen voor de finale. De 28-jarige Fries moest 2,31 springen of bij de beste twaalf eindigen voor een plek in de eindstrijd en dat lukte niet. Amels spong 2,22, waarna hij tot drie keer toe niet over de 2,26 kwam.

Het was de tweede WK-deelname van Amels. In 2013 debuteerde hij in Moskou en ook toen strandde hij in de kwalificatie.

Later op dinsdag komen in Doha namens Nederland nog Lisanne de Witte (halve finales 400 meter) en Jamile Samuel (halve finales 200 meter) in actie.