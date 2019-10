De Nederlandse Atletiekunie houdt volledig vertrouwen in Sifan Hassan, nadat haar Amerikaanse coach Alberto Salazar dinsdag voor vier jaar geschorst werd door het Amerikaanse antidopingbureau USADA. Volgens de Nederlandse bond is er geen enkele reden om te twijfelen aan de atlete, die zaterdag op de 10.000 meter goud veroverde op de WK in Doha.

"We hebben onverkort en volledig vertrouwen in Sifan, zei Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, dinsdag in het hotel van de Nederlandse WK-ploeg in Doha.

"Ik twijfel er niet aan dat het haar uitzonderlijke talent, haar wilskracht en haar trainingsarbeid zijn die ervoor zorgen dat Sifan presteert zoals ze presteert. Er valt niet 0,01 procent bewondering of vertrouwen weg."

De dopingbeschuldigingen van het USADA dateren van de periode voordat Hassan eind 2016 naar de Verenigde Staten vertrok om te gaan trainen bij de atletengroep van Salazar. Zowel de bond als Hassan was drie jaar geleden op de hoogte van het onderzoek naar de coach, die onder meer "onaanvaardbare gezondheidsrisico's" zou hebben genomen met zijn atleten.

"We wisten dat het dossier er was en dat er een sanctie kon komen. Daarom hebben we in 2016 vanaf het eerste moment afspraken gemaakt met Sifan."

Alberto Salazar, de coach van Sifan Hassan die voor vier jaar is geschorst. (Foto: Getty Images)

'We weten welke fysiotherapeuten met Sifan meereizen'

Een van die afspraken was dat de medische begeleiding van Hassan in handen bleef van Nederlandse medici.

"Mijn medische begeleiding is in Nederland, daar heeft Salazar zich nooit mee bemoeid", zei Hassan zelf ook al, waarna ze benadrukte dat ze niets te verbergen heeft. "Ik word elke maand getest en van mij mag dat zelfs elke dag."

Als Hassan medicatie krijgt, gaat dat altijd via Nederlandse medici, vertelde Roskam. "En daar houdt ze zich strikt aan. We weten ook welke fysiotherapeuten met Sifan meereizen en die hebben direct contact met onze medische staf. En tijdens de toernooien wordt ze uitsluitend door medici van de bond begeleid."

Sifan Hassan na haar gouden race zaterdag op de 10.000 meter. (Foto: Getty Images)

'We weten nu niet wat mogelijk is'

Door het wegvallen van Salazar, die zijn accreditatie in Doha meteen heeft moeten inleveren, is nu ook de coaching van Hassan tijdens dit WK in handen van de Nederlandse Atletiekunie. Hoofdcoach Charles van Commenée heeft de taken overgenomen van Salazar en begeleidt Hassan op de 1.500 meter, waar ze haar tweede wereldtitel wil veroveren.

De geboren Ethiopische zei zelf al dat ze na de WK het liefst weer in de VS gaat trainen bij de collega-trainers van Salazar. Roskam wilde nog niet over de langere termijn praten.

"Als we terug zijn in Nederland kijken we pas wat de eventuele complicaties zijn. En dan gaan we samen met Sifan en haar management bekijken hoe de weg naar de Spelen volgend jaar in Tokio eruit gaat zien. Maar eerst moet de focus op de 1.500 meter."

De series van de 1.500 meter staan woensdag op het programma in het Khalifa International Stadium en de finale is op zaterdagavond. Als Hassan opnieuw wereldkampioen wordt, is ze de eerste Nederlander met twee keer goud op een WK.