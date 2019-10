Hockeyster Kelly Jonker is dinsdag per direct gestopt als international van het Nederlands elftal. De 29-jarige aanvaller, goed voor 168 interlands en 68 doelpunten, is zwanger.

"Mijn zwangerschap kwam voor mijn man en mij als een verrassing, maar wij zijn er ontzettend blij mee. Natuurlijk, tot voor kort was het mijn doel om met TeamNL deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio in 2020", zegt Jonker in een persbericht.

"Het voelt op dit moment nog een beetje raar dat die ambitie ineens voorbij is. Maar ik krijg er zoiets moois voor terug, dat is het meer dan waard. Gelukkig reageerden Alyson (Annan, coach van het Nederlands hockeyelftal, red.) en het team ook direct enthousiast. Iedereen, zowel bij Oranje als bij mijn club Amsterdam, is blij voor me."

Jonker zat ruim tien jaar bij het Nederlands elftal. Ze maakte op 7 april 2008 haar debuut en was sindsdien telkens een vaste waarde voor de diverse bondscoaches.

'Ik zal niet meer terugkeren bij Oranje'

Jonker werd met het Nederlands elftal onder andere Olympisch kampioen (2008 - als reserve, en 2012), wereldkampioen (2014 en 2018) en Europees kampioen (2017 en 2019).

"Ik heb een fantastische tijd gehad bij het Nederlands elftal maar daar komt nu een eind aan. Na mijn zwangerschap zal ik niet meer terugkeren bij Oranje."

"Ik heb nog niet besloten wat ik bij mijn club Amsterdam ga doen. Daarover neem ik later, in de zomer van 2020, een beslissing. Nu ga ik me eerst focussen op de komende periode."

Bondscoach Alyson Annan roept voor haar trainingsgroep geen vervanger op voor Jonker. Nederland bereidt zich na het veroveren van de eindzege vorige maand op het EK voor op de FIH Pro League en de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.