Sifan Hassan is "geschokt" door het nieuws van dinsdag dat haar coach Alberto Salazar voor vier jaar is geschorst door het Amerikaanse antidopingbureau USADA. De Nederlandse atlete benadrukt dat ze nooit doping heeft gebruikt.

"Ik weet dat ik een schone atlete ben", zei Hassan dinsdag in het atletenhotel in Doha, waar ze zaterdag WK-goud won op de 10.000 meter. "Ik heb nooit iets verkeerds gebruikt en dat zal ik ook nooit doen."

De 26-jarige Hassan traint sinds eind 2016 in de Verenigde Staten bij het zogeheten Nike Oregon Project, waarvan Salazar de hoofdcoach is. Toen ze bijna drie jaar geleden besloot onder hem te gaan trainen, was het dopingonderzoek naar de Amerikaan al in gang gezet.

"De verdenkingen zijn van zes jaar geleden. Toen was ik er nog niet en er is mij in het onderzoek ook nooit iets gevraagd", vervolgde Hassan. "Ik heb ook nooit iets verdachts gezien in onze trainingsgroep."

Alberto Salazar, de coach van Sifan Hassan die voor vier jaar is geschorst. (Foto: Getty Images)

Salazar niet meer welkom op WK

Volgens het USADA is bewezen dat de 61-jarige Salazar meerdere dopingregels heeft overtreden. Hij zou "onaanvaardbare gezondheidsrisico's" hebben genomen met zijn atleten. Er zouden onder meer medicijnen zijn voorgeschreven waar geen medische noodzaak voor was.

"Maar ik heb mijn eigen dokter in Nederland en die adviseert me", vertelde Hassan. "Mijn medische begeleiding is in Nederland, daar heeft Salazar zich nooit mee bemoeid. Ik heb ook niets te verbergen, ik word ook elke maand getest en van mij mag dat zelfs elke dag."

Nu de verdenkingen tot een schorsing hebben geleid, mag Salazar per direct geen atleten meer bijstaan tijdens de WK, waar Hassan op de 1.500 meter haar tweede gouden medaille wil pakken.

De Nederlandse Atletiekunie heeft hoofdcoach Charles van Commenée naar voren geschoven om Hassan te begeleiden tijdens de rest van het toernooi.

Sifan Hassan met het goud van de 10.000 meter. (Foto: Pro Shots)

'Waar moet ik een andere coach vandaan halen?'

Maandag trainde Hassan nog met Salazar, maar sinds de schorsing is uitgesproken heeft ze geen contact meer met hem gehad. "Ik ben geschokt dat de schorsing tijdens het WK is uitgesproken", zei Hassan. "Het is belangrijk dat ik nu rustig blijf in mijn hoofd richting de 1.500 meter."

Hassan wil ook nog niet denken aan wat dit voor de langere termijn voor haar betekent. Ze vertrekt liever niet uit de VS, waar ze onder voormalig marathonloper Salazar nog beter is geworden en dit jaar domineert op bijna alle afstanden die ze loopt.

"Volgend jaar zijn al de Olympische Spelen in Tokio. Waar moet ik nu zo snel een andere coach vandaan halen die op een vergelijkbare manier traint? In de VS heb ik meerdere coaches in de groep van Salazar en ik denk dat ik gewoon met hen kan doorgaan. Maar nu moet ik focussen op de 1.500 meter."

De series van de 1.500 meter staan woensdag op het programma in het Khalifa International Stadium en de finale is op zaterdagavond. Als Hassan opnieuw wereldkampioen wordt, is ze de eerste Nederlander met twee keer goud op een WK.