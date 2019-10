Alberto Salazar, de coach van onder anderen atlete Sifan Hassan, is dinsdag voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingbureau USADA. Hij zou meerdere dopingregels hebben overtreden.

Er liep al jaren een onderzoek naar de 61-jarige Salazar, die het trainingscentrum Nike Oregon Project leidt en meerdere atleten onder zijn hoede heeft.

Uit een rapport van USADA kwam eerder naar voren dat Salazar "onaanvaardbare gezondheidsrisico's" heeft genomen met zijn atleten. Hij zou onder meer medicijnen hebben voorgeschreven waar geen medische noodzaak voor was.

Salazar, die atleten ook tegen de voorschriften in een aminozuur via een infuus zou hebben toegediend, heeft schuld altijd ontkend en is geschokt door het nieuws. "Gedurende het jarenlange onderzoek zijn mijn atleten en ikzelf onrechtvaardig en onethisch behandeld en beschadigd door USADA", meldt hij in een korte verklaring.

"Ik heb er altijd op toegezien dat de dopingregels strict werden gehanteerd. Er is nooit doping toegestaan bij het trainingscentrum en dat zal ook nooit gebeuren. Ik ga in beroep en kijk uit naar de uitspraak die de waarheid omvat."

Salazar werkte eerder samen met Farah

Eerder werkte Salazar ook samen met topatleet Mo Farah. Toen de Brit in 2017 lucht kreeg van het onderzoek van USADA, besloot hij afscheid te nemen van zijn Amerikaanse coach.

"Ik ben opgelucht dat het onderzoek is afgerond", aldus Farah. "Ik heb het Nike Oregon Project in 2017 verlaten en heb geen sympathie voor wie de regels overtreedt of een lijn overschrijdt. Gelukkig is er eindelijk een uitspraak."

De 26-jarige Hassan pakte zaterdag bij de WK atletiek in Doha overtuigend goud op de 10.000 meter. Het betekende de vierde Nederlandse wereldtitel ooit in de atletiek.

Salazar is door het nieuws van dinsdag niet langer welkom bij de WK in Doha. De Amerikaanse atletiekbond USATF heeft zijn accreditatie per direct afgenomen.