Sifan Hassan gaat woensdag op de WK atletiek in Doha van start op de 1.500 meter. De wereldkampioene op de 10.000 meter geeft de voorkeur aan die afstand boven de 5.000 meter.

De 26-jarige Hassan had zich voor beide afstanden geplaatst voor het toernooi in de Qatarese hoofdstad, maar omdat zowel de 1.500 als de 5.000 meter op dezelfde dagen worden gelopen, moest ze een keuze maken.

Hassan won zaterdag als eerste Nederlandse atlete ooit de 10.000 meter en kroonde zich als derde Nederlandse atleet ooit tot wereldkampioen. Ze trad in de voetsporen van polsstokhoogspringer Rens Blom (2005) en sprintster Dafne Schippers (2015 en 2017 op de 200 meter).

Na het behalen van haar titel gaf Hassan al aan een voorkeur te hebben voor de 1.500 meter terwijl haar coach Alberto Salazar zijn pupil liever op de 5.000 meter zag starten.

Sifan Hassan kreeg zondag haar gouden medaille van de 10.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Hassan beseft dat ze misschien een risico neemt

Het management van Hassan laat weten dat de atlete beseft dat ze op de 5.000 meter een goede kans had gemaakt op goud, maar de 1.500 meter is haar lievelingsafstand. Voor die afstand durft ze het risico aan.

Bovendien heeft Hassan ook op de 1.500 meter medaillekansen. Vier jaar geleden pakte ze al brons op de 1.500 meter bij de WK in Peking. In 2017 in Londen eindigde ze als vijfde.

De series van de 1.500 meter beginnen woensdag om 16.35 uur in het Khalifa International Stadium. Een klein uur later staat de 5.000 meter op het programma. De finales van beide afstanden staan voor zaterdag geprogrammeerd.

Hassan kan de eerste Nederlandse ooit worden die twee keer goud pakt op één WK. Dafne Schippers verdeelde haar twee gouden plakken op de 200 meter over de WK's van 2015 en 2017.

Denzel Comenentia komt op het WK alleen uit op kogelstoten. (Foto: Getty Images)

Comenentia alleen in actie bij kogelstoten

Denzel Comenentia heeft net als Hassan besloten een van de onderdelen te laten schieten waarvoor hij zich geplaatst heeft. Hij geeft kogelstoten de voorkeur boven kogelslingeren.

Volgens de Atletiekunie vindt de 23-jarige Amsterdammer twee disciplines op dit niveau te veel. "Hij verwacht meer kans te hebben bij het kogelstoten."

Kogelslingeren staat voor dinsdag op het programma, terwijl kogelstoten twee dagen later begint. Als Comenentia dinsdag in actie was gekomen bij het kogelslingeren, zou hij de eerste Nederlander op dat onderdeel op een WK zijn geweest.

Comenentia verbeterde dit seizoen het Nederlands record bij kogelslingeren tot 76,80 meter. Op kogelstoten hij heeft een persoonlijk record van 20,82 meter.