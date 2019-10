Dafne Schippers baalt er enorm van dat ze zich maandag geblesseerd heeft moeten afmelden voor de 200 meter bij de WK atletiek in Doha. De Nederlandse voelde juist dat ze in vorm was en dus is het voor haar extra moeilijk dat ze haar titel niet kan verdedigen.

"Mijn titel verdedigen, dat is waarvoor ik naar Doha ben gekomen. Ik wilde strijden op de baan en dan kun je verliezen. Maar nu moet ik mijn wereldtitel loslaten zonder ervoor te kunnen strijden'", aldus Schippers maandagavond in het Khalifa International Stadium.

De 27-jarige Schippers, die zowel in 2015 al 2017 goud pakte op de 200 meter, liep de blessure zondag op in de halve finale van de 100 meter. Ze plaatste zich wel voor de eindstrijd, maar daarin ging ze niet van start omdat ze door de pijn in haar lies geen absolute topprestatie kon leveren en ze de blessure niet wilde forceren.

"Na tien meter in de halve finale schoot het in mijn lies, je ziet me ook een stap opzij maken. Na de finish voelde het niet goed en dat was tijdens de warming-up voor de finale nog altijd zo", keek Schippers terug. Toch vond ze het heel lastig om zich terug te trekken voor de eindstrijd.

"Ik wil altijd door het vuur gaan, loop door elk pijntje heen. Dat maakte het besluit om niet te starten in de finale heel moeilijk. Maar mijn team zegt nu ook: het is de juiste beslissing geweest. Daarbij zaten de Spelen volgend jaar in Tokio ook in mijn achterhoofd."

'Moeilijk in te schatten of ik de estafette haal'

Schippers had op dat moment nog hoop dat ze wel kon starten op de 200 meter, waarvan maandag de series werden gelopen. Tijdens een laatste test maandagmiddag in de hal naast het stadion bleek dat ook dat niet ging. "Bij een loopje op 70 procent voelde ik al veel pijn. En op 70 procent kan ik geen 200 meter lopen. Het ging echt niet."

Door de 4x100 meter, het derde onderdeel dat voor Schippers op het programma staat dit WK, staat nog geen streep. Vrijdag moet het Nederlands team in actie komen in de series en zaterdag is de eindstrijd.

"Het is lastig in te schatten of ik dat ga halen. Ik heb hoop, maar we moeten het echt van dag tot dag bekijken. Ik mag niet alle risico's nemen, maar ga wel graag van start omdat ik voel dat ik in vorm ben."

'Ik liep goede tijden op de training'

Volgens Schippers verkeert ze zelfs in de beste vorm van dit seizoen. Dat maakt het ook zo moeilijk voor haar dat juist nu het lichaam hapert.

"Ik heb de afgelopen weken een enorm goed trainingskamp gehad in Turkije en liep ook goede tijden op de training. Dat gaf een goed gevoel, maar daar krijg ik dus niets voor terug. Letterlijk niet. Geen toptijd op de 200 meter en geen medaille. En dat is heel erg jammer."

Overigens heeft Nederland nog wel een andere troef op de 200 meter. Jamile Samuel kwalificeerde zich maandag voor de halve finale, maar behoort niet tot de absolute topfavorieten.