Lisanne de Witte heeft zich maandag op de WK atletiek op de 400 meter geplaatst voor de halve eindstrijd. Jamile Samuel slaagde daar op de 200 meter eveneens in. Beide vrouwen mochten op basis van hun tijd verder.

De Witte kwam in de tweede heat tot een tijd van 51,31 seconden, waarmee ze haar snelste tijd van het seizoen (51,30) benaderde. Ze eindigde daarmee als vierde, terwijl de eerste drie vrouwen direct zeker waren van een plek in de halve eindstrijd.

De tijd van De Witte was echter zo scherp, dat ze zich weinig zorgen hoefde te maken. In alle andere series zou haar tijd goed genoeg zijn geweest om direct door te mogen. In totaal liep ze de negende tijd.

De Amerikaanse Wadeline Jonathas zette met 50,57 de snelste tijd in de series neer. De halve finales beginnen dinsdag om 19.50 uur. De finale staat voor donderdag op het programma.

Samuel evenaart beste seizoenstijd in series

Samuel evenaarde met 22,90 seconden haar beste tijd van het seizoen, maar kwam niet in de buurt van haar persoonlijk record dat op 22,37 staat. Ze liep de vierde tijd in de vierde serie, terwijl alleen de drie besten zeker waren van een plek in de halve finale.

Omdat ook de zes snelste loopsters die niet bij de eerste drie eindigen doorgaan naar de halve eindstrijd van dinsdag, moest ze nog even geduld hebben voor de laatste twee series in Doha. Uiteindelijk plaatste ze zich met de zeventiende tijd voor de halve finales.

De Britse Dina Asher-Smith zette met 22,32 de snelste tijd neer in de series, vlak voor Brittany Brown (22,33) uit de Verenigde Staten.

Samuel (tweede van rechts) op weg naar de halve finale in Doha. (Foto: Pro Shots)

Schippers meldde zich geblesseerd af

Eerder op maandag trok Dafne Schippers zich terug voor de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de dubbele sprintafstand heeft nog te veel last van de liesblessure die ze opliep in de halve finales van de 100 meter.

Ook kanshebbers Shelly-Ann Fraser-Pryce en Marie-Josée Ta Lou meldden zich maandag af voor de 200 meter. De Jamaicaanse winnares van de 100 meter in Doha is nog te vermoeid van haar gouden race en de Ivoriaanse heeft last van haar knie.

Dinsdag staan de drie halve finales van de 200 meter op het programma. De acht snelste vrouwen plaatsen zich voor de finale die woensdag wordt gelopen in het Khalifa International Stadium.

Later op maandag komt Taymir Burnet (halve finale 200 meter voor mannen) nog in actie namens Nederland op de WK.