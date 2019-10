Lisanne de Witte heeft zich maandag op de WK atletiek op de 400 meter geplaatst voor de halve eindstrijd. Jamile Samuel slaagde daar op de 200 meter eveneens in. De Oegandese Halimah Nakaayi veroverde op de 800 meter de wereldtitel en is daardoor de opvolger van Caster Semenya. Bij de mannen kwam Taymir Burnet ondanks een persoonlijk record niet door de halve eindstrijd op de 200 meter.

De Witte kwam in de tweede heat tot een tijd van 51,31 seconden, waarmee ze haar snelste tijd van het seizoen (51,30) benaderde. Ze eindigde daarmee als vierde, terwijl de eerste drie vrouwen direct zeker waren van een plek in de halve eindstrijd.

De tijd van De Witte was echter zo scherp, dat ze zich weinig zorgen hoefde te maken. De Noord-Hollandse, die vorig jaar brons pakte op de EK in Berlijn, was maar een honderdste boven haar snelste tijd van dit seizoen.

In alle andere series zou haar tijd goed genoeg zijn geweest om direct door te mogen. In totaal liep ze de negende tijd. Het persoonlijk record van de 27-jarige De Witte is 50,77 en dat is tevens het Nederlands record.

De Amerikaanse Wadeline Jonathas zette met 50,57 de snelste tijd in de series neer. De halve finales beginnen dinsdag om 19.50 uur. De finale staat voor donderdag op het programma. De Witte heeft goede hoop om voor het eerst de finale van de WK te halen, nadat ze twee jaar geleden in Londen werd uitgeschakeld in de halve finales.

Samuel evenaart beste seizoenstijd in series

Samuel evenaarde met 22,90 seconden haar beste tijd van het seizoen, maar kwam niet in de buurt van haar persoonlijk record dat op 22,37 staat. Ze liep de vierde tijd in de vierde serie, terwijl alleen de drie besten zeker waren van een plek in de halve finale.

Omdat ook de zes snelste loopsters die niet bij de eerste drie eindigen doorgaan naar de halve eindstrijd van dinsdag, moest ze nog even geduld hebben voor de laatste twee series in Doha. Uiteindelijk plaatste ze zich met de zeventiende tijd voor de halve finales.

De Britse Dina Asher-Smith zette met 22,32 de snelste tijd neer in de series, vlak voor Brittany Brown (22,33) uit de Verenigde Staten.

Samuel (tweede van rechts) op weg naar de halve finale in Doha. (Foto: Pro Shots)

Burnet ondanks persoonlijk record uitgeschakeld

Burnet, die dinsdag zijn 27e verjaardag viert, kwam in de sterk bezette halve finale tot een vierde plaats in de laatste reeks. Met zijn tijd van 20,34 dook hij wel 0,01 seconde onder zijn oude toptijd.

Om de finale te halen, had de op Curaçao geboren atleet bij de beste twee in zijn serie moeten eindigen of anders bij de twee tijdsnelsten moeten zitten. Daarvoor had hij een tijd van 20,20 moeten lopen. Met 20,34 eindigde hij uiteindelijk als twaalfde.

Burnet kwam eerder dit toernooi al in actie op de 100 meter. Ook op het koningsnummer kwam hij tot de halve eindstrijd.

De sprinter is een belangrijke troef in het estafetteteam, dat dit jaar het Nederlands record aanscherpte tot 37,99 en waar ook Churandy Martina deel van uitmaakt. "We kunnen zeker een medaille pakken", zei Burnet vol zelfvertrouwen na zijn halve finale maandagavond.

De series op de 4x100 meter worden op vrijdag gelopen, waarna zaterdag de finale is.

Nakeeyi snelt naar wereldtitel op 800 meter

De wereldtitel op de 800 meter bij de vrouwen ging maandag naar de Oegandese Nakaayi, die in een nationaal record van 1.58,04 naar het goud snelde. Ze liet de Amerikaanse Raevyn Rogers (1.58,18) nipt achter zich. Ook het brons was voor een Amerikaanse: Ajee Wilson (1.58,84).

Nakaayi is daarmee de opvolger van Semenya. De Zuid-Afrikaanse is uitgesloten van deelname aan het WK, omdat zij weigert testosteronverlagende medicatie te slikken. Semenya zou daardoor een fysiek voordeel hebben op de concurrentie.

Op de 3.000 meter steeplechase snelde de Keniaanse Beatrice Chepkoech naar de titel. Zij was in 8.57,84 ruim de snelste. De Amerikaanse Emma Coburn was in de strijd om het zilver de Duitse Gesa Felicitas Krause net te snel af. Die pakte wel het brons.

De Oegandese Halimah Nakaayi pakte goud op de 800 meter. (Foto: Pro Shots)

Ethiopische dominantie op 5.000 meter

De Ethiopiërs domineerden de 5.000 meter bij de mannen. Muktar Edris troefde in 12.58,85 zijn landgenoot Selemon Barega af. De Canadees Mohammed Ahmed, van Somalische afkomst, voorkwam een volledig Ethiopisch podium door Telahun Haile Bekele voor te blijven.

Mariya Lasitskene verzekerde zich van de hoogspringtitel. De Russische, die als neutrale atlete deelneemt, ging over een hoogte van 2.04 meter. Dat deed de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh ook, maar die had daar meer pogingen voor nodig. De Amerikaanse Vashti Cunningham was met 2.00 meter goed voor brons.

Daniel Ståhl veroverde met een worp van 67,59 meter het goud op de discus. De Zweed bleef de Jamaicaan Fedrick Dacres (66,94) daarmee maar nipt voor. Lukas Weisshaidinger uit Oostenrijk eindigde met 66,82 als derde.

Ook de 400 meter horden was de titel voor een Scandinaviër. De Noor Karsten Warholm klokte in 47,42 seconden de snelste tijd. Hij bleef de Amerikaan Rai Benjamin (47,66) en de Qatarees Abderrahman Samba (48,03) voor.

Schippers meldde zich geblesseerd af

Eerder op maandag trok Dafne Schippers zich terug voor de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de dubbele sprintafstand heeft nog te veel last van de liesblessure die ze opliep in de halve finales van de 100 meter.

Ook kanshebbers Shelly-Ann Fraser-Pryce en Marie-Josée Ta Lou meldden zich maandag af voor de 200 meter. De Jamaicaanse winnares van de 100 meter in Doha is nog te vermoeid van haar gouden race en de Ivoriaanse heeft last van haar knie.

Dinsdag staan de drie halve finales van de 200 meter op het programma. De acht snelste vrouwen plaatsen zich voor de finale die woensdag wordt gelopen in het Khalifa International Stadium.