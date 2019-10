Dafne Schippers kan haar wereldtitel op de 200 meter niet verdedigen. De sprintster is onvoldoende hersteld van de liesblessure die ze zondag opliep in de halve finales van de 100 meter in Doha.

De 27-jarige Schippers plaatste zich ondanks de pijnlijke lies wel voor de eindstrijd op de 100 meter, maar trok zich een klein uur voor de start terug. Ze kon niet voluit gaan en het risico om de blessure erger te maken was te groot.

Schippers werd behandeld en keerde maandag terug om in de hal naast het Khalifa International Stadium haar lies te testen. Daarbij bleek dat ze niet in staat is om te starten in de series, die om 16.05 uur van start gingen. De halve finales zijn dinsdag en woensdag is de eindstrijd.

"Het voelde vanochtend nog best oké, toen ik een paar oefeningen op 40 procent van mijn kunnen deed", legde de zichtbaar teleurgestelde Schippers uit. "Maar toen ik het op 70 procent probeerde, merkte ik het meteen. En als je al niet op 70 procent kan lopen, heeft een 200 meter geen zin."

Zowel in 2015 als in 2017 kroonde Schippers zich tot wereldkampioen op de dubbele sprintafstand.

Schippers kampte eerder met rugblessure

Vanwege een minder jaar, waarin ze eerder kampte met een rugblessure, waren de verwachtingen voor dit WK niet erg hoog. De Utrechtse wilde desondanks voor een medaille gaan. Ze had de kans om als eerste atlete ooit drie keer op rij wereldkampioen te worden op de 200 meter.

"Ik ga altijd door het vuur, door alle pijntjes heen. Maar dat is nu gewoon niet verstandig", legde Schippers uit. "Ik voel gewoon dat ik nu in een goede vorm ben, hoe gek dat ook mag klinken. Deze blessure is gewoon stomme pech."

Met Jamile Samuel heeft Nederland nu nog één troef op de 200 meter, maar zij behoort niet tot de favorieten voor een medaille.

Schippers staat nog wel op de startlijst voor de 4x100 meter estafette met het Nederlands team en ze gaat er alles aan doen om daar wel aan de start te staan. De series van de 4x100 meter zijn vrijdag en zaterdag is de finale.

"Als ik besluit om mee te doen aan de estafette, ga ik ook de series lopen", was Schippers stellig."Ik denk wel dat ik nodig ben om die door te komen. Ik wil nog laten zien wat ik kan en ik ga er vanaf nu elke dag aan werken om daar klaar voor te zijn."