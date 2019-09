Dafne Schippers heeft zich zondag kort voor de start van de finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Qatar afgemeld met een blessure. Het is ook hoogst onzeker of de Nederlandse later dit toernooi haar titel kan verdedigen op de 200 meter.

Schippers liep haar kwetsuur eerder op de avond op tijdens de halve finales van de 100 meter, toen ze zich voor de eindstrijd plaatste. Ze klokte in haar halve finale 11,07, overall de zevende tijd.

"Na 10 meter voelde Dafne haar lies", vertelt haar coach Bart Bennema kort na de afmelding van Schippers." Ze kon ook niet doortrekken tussen de 20 en 40 meter. Na 50 meter leek het verdwenen, maar na de finish zei ze al snel dat het niet goed zat."

Vooralsnog staat Schippers nog gewoon op de startlijst van de 200 meter en de 4x100 meter estafette. Ze gaat er nu alles aan doen om maandag aan de start te verschijnen van de series van de 200 meter. De halve finales zijn op dinsdag en woensdag is de eindstrijd.

Dafne Schippers klokte in de halve finales een tijd van 11,09. (Foto: Pro Shots)

'Mogelijk nemen we pas in de warming-up een besluit'

Maandagmiddag zal er pas duidelijkheid komen over of Schippers kan starten in de series, die om 16.05 uur beginnen. Ze gaat sowieso naar het stadion voor de gebruikelijke warming-up en zal daarna beslissen of ze meedoet.

Zondagavond na haar afmelding was Schippers niet beschikbaar voor de media. Op Twitter schrijft ze dat ze "verdrietig en teleurgesteld" is. "Starten in de finale was een te groot risico. Hopelijk ben ik klaar om morgen wel te starten op de 200 meter", voegde ze daaraan toe.

De 200 meter is de favoriete afstand van Schippers. Zowel in 2015 als 2017 werd ze wereldkampioen op de 'dubbele sprintafstand' en in 2016 was er olympisch zilver. Op de 100 meter pakte ze zilver (2015) en brons (2017) op de WK.

Schippers had in aanloop naar WK rugblessure

In de aanloop naar de WK kampte Schippers met een rugblessure, maar die heeft niets te maken met de lieskwetsuur die haar nu parten speelt. Mede door haar rugproblemen kende Schippers geen topseizoen, waardoor ze ook niet tot de favorieten voor een medaille behoorde op de 100 meter.

De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce pakte zondagavond het goud met een tijd van 10,71. Europees kampioene Dina Asher-Smith werd tweede en het brons was voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou.