Dafne Schippers heeft zich zondag kort voor de start van de finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Qatar afgemeld met een blessure. Het is ook hoogst onzeker of de Nederlandse later dit toernooi haar titel kan verdedigen op de 200 meter.

Schippers liep haar kwetsuur eerder op de avond op tijdens de halve finales van de 100 meter, toen ze zich voor de eindstrijd plaatste. Ze klokte in haar halve finale 11,07, overall de zevende tijd.

Vooralsnog staat Schippers nog gewoon op de startlijst van de 200 meter en de 4x100 meter estafette. Ze gaat er nu alles aan doen om maandag aan de start te verschijnen van de series van de 200 meter.

De 200 meter geldt is de favoriete afstand van Schippers. Zowel in 2015 als 2017 werd ze wereldkampioen op de 'dubbele sprintafstand' en in 2016 was er olympisch zilver.

Dafne Schippers liep haar blessure op tijdens de halve finale van de 100 meter. (Foto: Pro Shots)