Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft zondag bij de WK atletiek in Doha voor de vierde keer in haar loopbaan de wereldtitel op de 100 meter veroverd. Bij de mannen bereikte Taymir Burnet namens Nederland de halve finales van de 200 meter.

De finale van de 100 meter voor vrouwen ging van start zonder Dafne Schippers. Ze had zich eerder op de avond als zevende gekwalificeerd, maar liep bij die race een liesblessure op en moest zich afmelden.

Fraser-Pryce uit Jamaica was in de eindstrijd een klasse apart. Ze snelde naar een tijd van 10,71 en bleef nummer twee Dina Asher-Smith uit Groot-Brittannië (10,83) ruim voor. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta-Lou werd derde in 10,90.

De 32-jarige Fraser-Pryce pakte eerder al de wereldtitel op de 100 meter in 2009 (Berlijn), 2013 (Moskou) en 2015 (Peking). Twee jaar geleden ontbrak ze in Londen omdat ze in die periode beviel van een zoon.

Schippers hoopt maandag wel van start te gaan in de series van de 200 meter, haar favoriete afstand. Ze staat ook op de startlijst voor de 4x100 meter estafette met de Nederlandse ploeg.

Burnet dicht bij persoonlijk record

De 26-jarige Burnet, die eerder al de halve eindstrijd van de 100 meter haalde, klokte in de series van de 200 meter 20,37 en finishte als derde. De top drie van iedere heat ging door naar de halve finales van maandag, plus de drie tijdsnelsten. De eindstrijd is dinsdag.

Met zijn tijd van 20,37 liep Burnet, maar twee honderdsten boven zijn persoonlijk record. Om in navolging van Churandy Martina als tweede Nederlander ooit de finale van de dubbele sprintafstand te bereiken, zal Burnet waarschijnlijk zijn persoonlijk record moeten verbeteren.

"Ik denk dat ik morgen onder de 20,20 moet duiken", zei Burnet kort na zijn heat. "Het zal flink sneller moeten en ik hoop dat dat lukt. Ik ben gefocust, heb mijn kop erbij. Dat zit goed."

Burnet komt ook nog in actie op estafette

Burnet is voor de tweede keer aanwezig op een WK. Twee jaar geleden deed de op Curaçao geboren atleet in Londen mee aan de 4x100 meter estafette, waar hij met Nederland als elfde eindigde.

Martina, die in 2012 Europees kampioen werd op de 200 meter, heeft zich individueel niet geplaatst voor de WK. De 35-jarige Martina komt, net als Burnet, later dit toernooi wel in actie op de 4x100 meter estafette.

Coleman meldde zich zondag op het laatste moment af voor de 200 meter, nadat hij zaterdag goud pakte op de 100 meter. Hij komt met de Amerikaanse ploeg nog wel in actie op de 4x100 meter estafette.