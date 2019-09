De Nederlandse handbalsters hebben zondag ook hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd ruim gewonnen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade in Kozani Griekenland met 43-18.

Drie dagen eerder was Nederland in Eindhoven de strijd om een ticket voor het EK van volgend jaar begonnen met een klinkende zege op Oostenrijk (32-24).

Tegen Oostenrijk was de stand halverwege nog in balans (13-13), maar in en tegen Griekenland trok Nederland de wedstrijd al in de eerste helft naar zich toe.

Oranje ging rusten met een comfortabele voorsprong van 21-13 en in de tweede helft liep de nummer drie van het laatste EK steeds verder weg bij de Grieken.

Oranje vervolgt de kwalificatiereeks in maart met twee wedstrijden tegen Spanje. De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich voor het EK, in december 2020 in Noorwegen en Denemarken.